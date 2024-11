Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (18/11)

CONFIA NO BEM.

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição.

Ainda que o mal seja a regra e o bem a exceção, procura manter teu coração confiante, porque a verdadeira vitória do mal não consiste em ser maioria numérica, mas em que a exceção que o bem representa se acovarde e perca a confiança de que a vitória não reside na quantidade, mas na qualidade original que, independentemente do tempo que levar para prevalecer, ainda assim é isso mesmo que acontecerá.

Se teu coração representa a exceção do bem, precisas saber que tua alma não está sozinha, ela é a continuidade de uma longa sucessão apostólica que tem em ti o elo que conecta passado e futuro, e que mesmo que tua luz pareça frágil e hesitante, é dos lugares insuspeitados e vulneráveis que surge a derrota do mal, sempre seguro de si porque possui armas e dinheiro para fazer o inferno aqui na Terra.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que tudo esteja sendo feito de acordo com o combinado e que pareça o melhor dos mundos, se na sua alma houver uma ponta de dúvida e um sentimento de inquietação, confie nisso e se dedique a monitorar tudo de perto.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas são agradáveis e sedutoras, mas não colocam a mão no bolso, só fazem é sorrir e serem simpáticas. Agora é o momento de ir além da empatia, e colocar a mão no bolso para que as ideias se realizem. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Enquanto houver entendimento entre as pessoas envolvidas nesta parte do caminho, mesmo que seja difícil obter o que se pretende, pelo menos o caminho será enriquecedor para todas elas, inclusive para você também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No fundo, sua alma reconhece que há limites que, neste momento, são insuperáveis, mas em vez de se retirar, ela interpreta que sejam desafios para ir em frente. Valeria a pena refletir com mais profundidade sobre o tema.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dessa vez, se oriente pelos seus sentimentos, porque no meio de tantos argumentos e opiniões, seus sentimentos darão um norte mais seguro e confiável, mesmo que estejam misturados e contraditórios. É tudo misterioso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Este é um daqueles raros momentos em que, apesar da tensão geral que paira sobre o mundo, a sorte parece sorrir a você. Aproveite enquanto dura, e se dedique a fazer hoje mais do que normalmente você faria. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É importante conversar e ouvir opiniões que contradigam suas certezas, porque só assim você evitará colocar os pés pelas mãos. Acontece que suas ideias são magníficas, mas é preciso haver espírito prático também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quando a sorte parecer sorrir, aproveite de imediato, porque tão rapidamente quanto ela sorri, também vai embora sem deixar rastros. É coisa de se prestar atenção, porque ela está por aí, mas sempre em velocidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mais do que nunca, confie nos seus sentimentos, porque ainda que tudo esteja andando de acordo ao combinado, se os sentimentos avisam para dar uma olhada melhor, é isso mesmo que você deve fazer. Aproveite o momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O andamento dos assuntos que lhe interessam parece estar em boa forma, mas nunca será demais dar uma olhada mais de perto, e monitorar principalmente o desempenho das pessoas que prometem mundos e fundos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Até que as pessoas têm boa vontade e querem ajudar, mas há ajudas que seria melhor não acontecerem, porque acabam atrapalhando. Portanto, o que você puder fazer sem ajuda de ninguém será mais seguro neste momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evidentemente, e pela experiência adquirida, você já constatou que é insuficiente sonhar, porque ainda que seus sonhos sejam vívidos e substanciosos, para os realizar você precisa fazer algo além de sonhar. Ou não?