Björk anuncia novo projeto ambiental onde recriara sons de animais extintos

A cantora e compositora islandesa Björk revelou, nesta última terça-feira (12), mais um projeto experimental focado nos seus esforços de conscientização ambiental. O projeto consiste em uma instalação, intitulada “Nature Manifesto”, que será exibida no Centro Pompidou, em Paris, do dia 20 de Novembro a 9 de dezembro.

A instalação, que faz parte do fórum “Biodiversidade: Que Cultura para Qual Futuro?”, é uma colaboração de Björk com a IRCAM, instituto francês dedicado à pesquisa sonora, especialmente nos campos do avant garde e na arte acústica eletrônica. O projeto consiste no uso de softwares de IA para recriar sons de animais extintos e em extinção.

A exposição foi feita junto com a ajuda dos curadores Chloé Siganos e Aleph Molinari, do curador associado Delphine Le Gatt, e de ambientalistas franceses e islandicos. O conceito e o script da instalação foram escritos pela própria islandesa com o apoio de Molinari, já a música ficou como responsabilidade somente de Björk.

Em seu Instagram, onde a artista revelou o projeto, ela explica que “Essa peça sonora interativa dá voz a animais extintos e em risco de extinção ao mesclar o som deles com a nossa voz. Nós queremos compartilhar sua presença na arquitetura que representa a era industrial, longe da natureza”.

A cantora continua explicando que “Nas veias da escada rolante do museu, conhecida como à “Largarta”, nós queremos lembrar os cidadãos da vitalidade bruta de criaturas em perigo. Apesar de estar viajando entre os pisos enquanto ouve essa peça de som, o tom dos animais irá construir uma ponte sonora ao ouvinte. E no espírito desses animais, na magia de como eles estão sensorialmente ligados ao ambiente, eles se tornam nossos professores. Os seus fantasmas nos lembram de melhorar nossa consciência primordial”.

Björk finaliza dizendo que “Nós não queremos apenas falar que estamos fazendo, mas realmente mostrar nossa dedicação, então, junto de jovens ambientalistas franceses e islandeses, nós montamos essa campanha, que será estreiada mais tarde”.

Björk e seu ativismo ambiental

Essa não é a primeira vez que Björk demonstra preocupação com o estado do mundo. Em 2022, a artista lançou uma música colaborativa junto de Rosália para a conscientização e o combate à piscicultura islandesa. Os fundos arrecadados pela música das cantoras foram destinados aos gastos legais que ativistas da cidade de Seydisfjördur adquiriram em suas lutas contra os grandes piscicultores.

A cantora também anunciou, mês passado, um filme-concerto autodirigido com um enfoque na atual crise climática. O anúncio ocorreu durante a Semana do Clima de Nova-York, onde a islandesa especificou que o filme seria sobre sua última turnê, “Cornucopia”, e que durante sua duração, o o seu grande foco seria em mostrar as consequências do aquecimento global no planeta