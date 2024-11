O que se sabe sobre show do ‘GUTS’ de Olivia Rodrigo no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Olivia Rodrigo, a jovem sensação pop e fenômeno da música mundial, anunciou que trará sua turnê “GUTS” ao Brasil em 2025, para a alegria dos fãs brasileiros. A primeira apresentação acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 26 de março. Em seguida, ela será uma das principais atrações do festival Lollapalooza Brasil, que ocorrerá em São Paulo, entre os dias 28 e 30 de março.

A venda de ingressos começa no dia 14 de novembro, a partir das 10h online e das 11h na bilheteria oficial, com preços iniciais de R$ 210. Conhecida por sucessos como “vampire” e “good 4 u”, Olivia vem de uma trajetória de recordes, sendo a primeira artista nascida neste século a atingir uma bilheteria tão expressiva em turnês, com mais de US$ 184,6 milhões arrecadados em sua passagem por mais de 20 países.

Esta etapa da turnê, intitulada “GUTS: spilled”, também passará por estádios na Cidade do México e contará com a participação especial de St. Vincent como show de abertura. Além das apresentações solo, Olivia será destaque em importantes festivais na América Latina, como o Lollapalooza Argentina, o Lollapalooza Chile e o Festival Estéreo Picnic na Colômbia, que acontecem no fim de março.

A jovem artista, que recentemente também lançou um especial na Netflix, continua a dominar o cenário musical com sua habilidade única de capturar o coração de uma geração. Para os fãs interessados em ver a estrela de perto, a compra dos ingressos poderá ser feita em até três vezes sem juros, tanto no site oficial na Ticketmaster quanto na bilheteria do estádio em Curitiba, onde não haverá cobrança de taxa de conveniência.

SHOW DE OLIVIA RODRIGO EM CURITIBA

Data: 26 de março de 2025 (quarta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Ingressos: a partir de R$210,00

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

PREÇOS ARQUIBANCADA: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR: R$275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

PISTA COMUM: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR: R$ 330,00 meia entrada e R$ 660,00 inteira

CADEIRAS MAUA: R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 475,00 meia entrada e R$ 950,00 inteira Olivia Rodrigo

O que se sabe sobre Olivia Rodrigo no Lollapalooza Brasil

O Lollapalooza Brasil 2025 promete ser um dos eventos mais aguardados do próximo ano, especialmente com a confirmação de Olivia Rodrigo como uma das headliners. A cantora, que conquistou o mundo com seu álbum de estreia Sour e seguiu com o sucesso de Guts, fará sua primeira apresentação no Brasil durante o festival que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Olivia Rodrigo é uma das 16 atrações que se apresentarão pela primeira vez em solo brasileiro. Além dela, o festival trará nomes de peso como Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e a banda de metal Tool.

O lineup deste ano se destaca pela forte presença do pop rock e das diversas vertentes da música indie, marcando uma mudança na proposta musical do evento, que optou por uma abordagem menos focada no rap e na fusão de estilos.

A carreira meteórica de Olivia Rodrigo começou na atuação, com papéis em séries da Disney, mas foi com o lançamento de drivers license, em 2021, que ela se consolidou como uma das maiores revelações da música pop.

A faixa dominou as paradas, liderando a Billboard Hot 100 por oito semanas e abrindo caminho para o álbum Sour, que gerou hits como good 4 u e deja vu. Em 2023, Olivia lançou Guts, que repetiu o sucesso, com o single vampire alcançando o topo das paradas.