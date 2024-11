Planeta Atlântida divulga atrações do festival para 2025 - (crédito: TMJBrazil)

O maior festival de música do sul do Brasil está chegando! O Planeta Atlântida irá acontecer nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025 na Saba em Atlântida, no litoral norte gaúcho.

O Festival Planeta Atlântida é um dos maiores e mais esperados eventos de música e cultura do sul do Brasil. E a ansiedade acabou! O festival divulgou sua lineup de atrações para a edição de 2025, e a expectativa do público está lá em cima.

O evento que ocorre anualmente é conhecido por reunir grandes nomes da música nacional, além de proporcionar uma experiência única de interação entre fãs e artistas. Este ano, a edição promete ser ainda mais memorável, trazendo uma combinação de estilos musicais e atrações que irão agradar a diversos gostos.

Entre os destaques confirmados para o Planeta Atlântida estão artistas como Ana Castela, Anitta, Luísa Sonza e Matuê, Dilsinho, Alexandre Pires e Livinho. A presença desses grandes nomes da música, certamente atrairá milhares de fãs de todo o país.

Além das atrações já consagradas, o Planeta Atlântida também traz uma seleção de artistas nacionais, ampliando ainda mais o leque de opções para os amantes da música.

Com uma programação diversificada, o festival se torna um ponto de encontro para os mais diferentes públicos, com shows para todos os gostos e idades. O evento também é reconhecido por sua atmosfera festiva, onde o público pode desfrutar de atividades interativas, espaços para fotos, e uma infraestrutura que garante conforto e segurança para todos.

Além disso, o evento proporciona a oportunidade de vivenciar a cultura gaúcha, com a gastronomia e as belezas naturais da região se tornando parte da experiência do festival.

Com um line-up eclético e recheado de estrelas da música, o evento se consolida como um dos maiores festivais de música do país, e promete atrair milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil. Para quem quer viver a magia do festival, a edição deste ano será imperdível!

Atrações do Planeta Atlântida 2025

3030

Alexandre Pires

Ana Castela

Anitta

Aperte o Play

Ariel B.

Armandinho

Cachorro Grande

Caio Luccas

Carol Biazin

Comunidade Nin Jitsu & MC Jean Paul

Dilsinho

DJ MU540

DJ Topo

Dubdogz

Filipe Ret

Gupe

Lagum

Livinho e Kevin O Chris

Luísa Sonza

Matuê

Natiruts

Neto Fagundes

Os Garotin

Pedro Sampaio

Poesia Acústica com Cynthia Luz

Sorriso Maroto

Syon Trio

Teto

Vera Loca

Wiu convida Brandão

Ingressos à venda:

Site oficial do Planeta Atlântida

Com ingressos a partir de R$ 220,00