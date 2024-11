Gop Tun Festival divulga line-up de 2025

O Gop Tun Festival chega a sua 4ª edição, e esse ano terá uma novidade: o festival terá dois dias de festa. O festival deve acontecer no Live Stage Canindé, em São Paulo, nos dias 19 e 20 de abril de 2025.

O festival é muito aguardado pelos fãs de música eletrônica, no sábado, 19 de abril, será a abertura do evento, em uma noite de aquecimento em parceria com a Ingresse. O Main Stage será o palco principal da primeira noite, recebendo grandes shows e DJs internacionais e nacionais.

No domingo, 20 de abril, a festa se espalha pelos quatro palcos do evento, cada um com uma proposta e sonoridade distintas, atendendo aos mais variados gostos e estilos da música eletrônica.

O palco Supernova traz o que há de mais enérgico no techno e em sonoridades afins, enquanto o Danceteria manterá o foco nos ritmos dançantes da house e do disco. O Não Existe se destaca como o espaço de experimentação sonora, oferecendo uma programação diversificada com lives e sets de DJs que buscam quebrar as barreiras do convencional.

Por fim, o Main Stage será o coração pulsante do festival, com as principais atrações da noite, começando no fim da tarde de domingo e seguindo até a manhã do feriado de Tiradentes.

O festival foi criado em 2012 por Bruno Protti, Caio Taborda, Fernando Nascii e Gui Scott. O Gop Tun Festival é mais do que um festival: é um movimento que une a música, a cultura e a arte.

Com essa edição ampliada, o festival se consolida como uma das principais atrações da música eletrônica no Brasil, oferecendo mais de 24 horas de festa e muita energia para os amantes do gênero.

O sucesso da festa é resultado da conexão entre artistas de diferentes partes do globo e do seu caráter inovador. Em edições anteriores, o Gop Tun já passou por Berlim, Amsterdã, Estocolmo, Nova York e Bogotá, sempre com uma proposta de difundir a cultura da música eletrônica de forma autêntica e original.

Confira o line-up do Gop Tun completo abaixo:

Omar Souleyman (live)

Ben UFO

Avalon Emerson

Job Jobse

Spfdj

Hudson Mohawke

CARISTA B2B Zopelar

Suze Ijó B2B OMOLOKO

KiNK (live)

Olof Dreijer

Alex Kassian

Eli Iwasa

Franzizca

Pabels

Valesuchi (live)

Carlos do Complexo (live)

Numa Gama (live)

Anacalypto

Suelen Mesmo

Gop Tun DJs

Giu Nunez

Veraneio

Cremosa Vinil

Pedro Bertho

Soft Soup

Gabi Fischer

KOKA

Amadopeace

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site da Ingresse, a partir de R$ 220,00.