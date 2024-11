Katy Perry é confirmada no The Town 2025; o que se sabe - (crédito: TMJBrazil)

Katy Perry foi anunciada como a primeira headliner do The Town 2025, marcado para ocorrer em São Paulo. A artista, que encantou o público no Rock in Rio deste ano, será a atração principal do palco Skyline, fechando o festival no dia 14 de setembro de 2025. A confirmação veio nesta terça-feira (12), atendendo ao pedido dos fãs que aguardavam ansiosamente por mais shows da cantora no Brasil.

Além de sua apresentação no festival, a turnê de Katy passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, conforme apurado pelo UOL. Em suas redes sociais, a artista já havia anunciado uma turnê pela América do Sul, mas sem datas confirmadas no Brasil, o que deixou os fãs, conhecidos como “Katycats”, inquietos. Com a confirmação, a expectativa para ver sucessos como “Firework”, “Roar” e as novas canções do álbum 143 só aumenta.

O The Town, inspirado no Rock in Rio, volta ao Autódromo de Interlagos em 2025 com uma estrutura repaginada e mais atrações. Os palcos The One, Factory, São Paulo Square e Market Square ganharão novos locais para otimizar a experiência dos fãs.

Com mais de 70 milhões de álbuns vendidos e três singles certificados como Diamante pela RIAA, Katy Perry chega ao The Town como uma das maiores estrelas do pop atual, pronta para oferecer uma experiência única ao público brasileiro.

A edição 2025 do festival, que acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, promete ser ainda mais grandiosa, com um repertório diversificado e novidades na estrutura para celebrar a música, a arte e a cultura em grande estilo.

Datas da ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry na América do Sul

Katy Perry revelou novas datas da “The Lifetimes Tour”, turnê que promoverá seu mais recente álbum, 143, lançado no ano passado. A série de shows, com início marcado para 9 de junho em Sidney, Austrália, também incluirá paradas na América do Sul em setembro de 2025. Porém, até o momento, uma passagem pelo Brasil ainda não foi confirmada, o que deixa os fãs brasileiros na expectativa.

A cantora tem apresentações agendadas no Chile, em 6 de setembro, e na Argentina, em 9 de setembro. Com as datas próximas ao período do festival The Town, que ocorre em São Paulo nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, muitos esperam que a artista possa fazer uma aparição surpresa no evento, que recebeu nomes de peso na última edição.

No ano passado, Katy foi uma das atrações principais do Rock in Rio, apresentando-se no Dia Delas, um momento especial que coincidiu com o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. Sua performance conquistou os fãs brasileiros, que agora aguardam ansiosos por um possível retorno.

Com isso, Katy Perry segue a agenda internacional da “The Lifetimes Tour”, que promete agitar multidões também na Austrália antes de chegar à América do Sul. Até que uma data no Brasil seja confirmada, os fãs brasileiros podem apenas torcer para que a cantora inclua o país em sua lista de destinos.