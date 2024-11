Senna Driven: a energia de Ayrton Senna na música eletrônica

A história de Ayrton Senna, um dos maiores ícones do automobilismo mundial, ganha uma nova dimensão com o lançamento do álbum Senna Driven, um projeto que une o legado do piloto à batida eletrônica e que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Em um gesto emocionante, a família de Senna convidou uma série de DJs renomados para criar um álbum que homenageia o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, com 23 faixas e a participação de 33 artistas de diferentes vertentes da música eletrônica.

Senna Driven não é apenas uma coletânea de músicas, mas uma verdadeira viagem sonora que busca capturar a energia, a determinação e a paixão de Senna por sua carreira e pela vida.

Cada faixa foi pensada para refletir a essência do piloto, misturando o legado imortal de sua trajetória com a modernidade e o ritmo vibrante da música eletrônica. Com um estilo único, o projeto se destaca por sua fusão entre os momentos mais emocionantes da carreira de Senna e as batidas pulsantes dos DJs, criando uma ponte entre o automobilismo e a música.

Ao longo do álbum, os ouvintes encontram uma mistura de sons que abrangem desde o deep house até o techno, passando pelo trance e pelo progressive, refletindo a diversidade da cena eletrônica mundial. A cada faixa, é possível perceber a influência de Senna não só como piloto, mas também como um símbolo de coragem, superação e paixão, temas que ressoam em cada produção.

‘Senna Driven’: as participações especiais no álbum

O disco conta com a participação de grandes nomes da música eletrônica, incluindo Alesso, David Guetta, Armin van Buuren, Vintage Culture, e o próprio Alok, entre muitos outros. Cada artista traz sua própria visão sobre o que Senna representou, traduzindo a energia das pistas de Fórmula 1 para o universo das pistas de dança.

O resultado é uma obra emocionante, que celebra a vida de um dos maiores ícones do esporte, ao mesmo tempo em que coloca a música eletrônica no centro da narrativa. Uma característica inovadora do projeto é a incorporação de frases icônicas do saudoso piloto em várias das faixas, criando uma conexão profunda entre o piloto e a música.

O álbum é sem dúvida, um projeto histórico, que marca a interseção de duas paixões imortais: o automobilismo e a música eletrônica. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais. Com este projeto, o legado de Ayrton Senna se reinventa e conquista um novo público, unindo gerações e mostrando que sua força de espírito transcende as fronteiras do tempo e do esporte.

Sempre fui fã de Fórmula 1 e quis criar uma faixa que honrasse Senna e funcionasse na pista de dança. Declarou o DJ Armin Van Buuren.

Quando me perguntam quem são minhas inspirações, entre elas eu sempre respondo: Ayrton Senna! Não somente pelo que foi feito nas pistas, mas também fora delas. Afirmou o DJ e produtor Alok.

Ouça: