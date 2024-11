O que Lisa Marie escreveu sobre Elvis Presley em livro

Um livro póstumo intitulado From Here to the Great Unknown traz reflexões de Lisa Marie Presley sobre sua convivência com o pai, Elvis Presley, e detalhes de seu casamento com Michael Jackson. A obra, que foi iniciada por Lisa e concluída por sua filha, Riley Keough, após sua morte em 2023, aos 54 anos, revela memórias intensas e momentos marcantes da vida da herdeira de Graceland.

Riley, em entrevista ao Fantástico, destacou a relação de Lisa com o rei do rock. “Minha mãe sempre foi a ‘queridinha’ da casa. Mas ela sentia o peso das dificuldades que meu avô enfrentava”, disse. Lisa descreve no livro como o vício de Elvis impactava a dinâmica familiar, mas também ressalta o carinho e o esforço que ele dedicava à filha, como em um episódio onde, apesar de debilitado, ele compareceu a uma reunião escolar.

O livro também aborda o turbulento relacionamento de Lisa com Michael Jackson. Uma das revelações mais surpreendentes é a confissão de Jackson, aos 35 anos, de que ainda era virgem no início de sua relação com Lisa, em 1994. Embora o casamento tenha sido breve, Lisa narra momentos de intensa paixão e apreensão, incluindo a presença constante de um médico anestesista ao lado de Michael, algo que ela associava à dependência química.

Lisa compartilha no livro como a paixão avassaladora se misturava a sinais de alerta sobre a saúde física e mental do cantor. A decisão de encerrar o casamento foi tomada quando ela percebeu que ele não estava disposto a enfrentar seus próprios problemas. Apesar disso, os dois mantiveram um vínculo intermitente após o divórcio, evidenciando a complexidade de sua relação.

O relato também inclui reflexões sobre os desafios de ser filha de Elvis Presley e de lidar com a sombra de sua lenda. Riley, que finalizou o manuscrito, enfatizou que o objetivo de Lisa era dar voz à sua história, marcada por amor, perdas e superações.

O lançamento do livro oferece aos fãs de Lisa Marie e Elvis Presley uma oportunidade de conhecer aspectos íntimos da vida da família, que, mesmo cercada de glamour, enfrentou batalhas emocionais profundas.

Empresa adquire catálogo de compositor de sucessos de Elvis Presley

Os direitos de publicação do catálogo do falecido compositor e guitarrista Billy Strange, que compôs grandes sucessos para Elvis Presley, agora fazem parte da nova aquisição da Reservoir Media.

Embora os valores da transação não foram divulgados, a Reservoir informou que a aquisição inclui algumas das canções mais conhecidas de Billy Strange que se tornaram sucesso na voz de Elvis Presley como A Little Less Conversation, Memories e Clean Up Your Own Back Yard.

Billy Stranger, que morreu em fevereiro de 2012 aos 81 anos, iniciou sua carreira como guitarrista de estúdio na década de 1950 e se estabeleceu na profissão, além de compositor e arranjador. Seu trabalho foi rapidamente ligado ao de Elvis Presley.

Em 2002, A Little Less Conversation voltou às paradas de sucesso em todo mundo depois que ganhou um remix especial pelo produtor holandês Junkie XL, batizado de JXL Radio Edit Remix, que liderou os charts em nove países, além de se manter no topo do Reino Unido durante quatro semanas consecutivas.

Strange também lançou outros sucessos como compositor nas vozes de Chubby Checker, além de tocar com outras lendas da música mundial como The Beach Boys, Nancy Sinatra, Willie Nelson, Nat King Cole, Randy Newman, entre outros.

“A influência de Billy Strange está presente na estrutura da cultura pop americana”, disse Rell Lafargue, presidente de operações da Reservoir. “‘A Little Less Conversation’ é uma das canções mais reconhecidas e tem influenciado a música popular desde que Elvis a cantou pela primeira vez em 1968. Estamos honrados por ter a música de Strange no nosso catálogo e amplificar a marca que ele deixou neste mundo.”