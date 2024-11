Tudo sobre o primeiro álbum solo de Jin, do BTS

Jin, integrante do BTS, deu início à sua carreira solo com o lançamento de Happy, seu primeiro álbum completo. O projeto marca o retorno do cantor de 31 anos ao cenário musical após concluir seu serviço militar obrigatório. Ele é o último membro do BTS a lançar um álbum solo, encerrando um ciclo individual de projetos dos sete integrantes.

Happy reúne seis faixas que exploram diferentes estilos musicais, com destaque para as colaborações internacionais. Entre elas, o dueto emocionante em “Heart on the Window” com Wendy, do Red Velvet, e a enérgica “Until It Reaches You”, coproduzida por Taka e Toru, da banda japonesa ONE OK ROCK.

Além disso, Gary Barlow, da boy band britânica Take That, colaborou na faixa “Running Wild”, enquanto o cantor e compositor Max, parceiro de longa data do BTS, ajudou a compor o single “I’ll Be There”.

Em entrevista à Billboard, Jin revelou que o processo criativo do álbum foi uma forma de se reconectar com o ARMY, o dedicado fandom do BTS. “Enquanto trabalhava em cada faixa, pensava no que queria transmitir aos fãs. Quero que eles sintam alegria e felicidade, especialmente depois do tempo em que estivemos separados”, afirmou.

O álbum reflete uma nova faceta de Jin, com canções vibrantes e otimistas que celebram a busca pela felicidade, ao mesmo tempo que se mantém fiel às suas raízes musicais no BTS. Sobre a escolha de “I’ll Be There” como faixa de apresentação, Jin explicou: “A energia do rockabilly e o ritmo animado da música são uma forma de trazer conforto e alegria para aqueles que precisam.”

Happy também é descrito como uma jornada pessoal e artística para Jin, que se inspira em sua conexão emocional com músicas como “Spring Day”, um sucesso do BTS. No entanto, ele buscou criar um tom mais leve e esperançoso para este projeto solo, prometendo explorar elementos mais emocionais em trabalhos futuros.

O cantor fará sua estreia solo no programa norte-americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon no dia 20 de novembro, marcando seu retorno aos palcos internacionais. Essa será sua primeira aparição individual no programa, seis anos após a estreia do BTS na mesma atração.

Com Happy, Jin demonstra sua evolução criativa enquanto homenageia os fãs que o apoiaram durante toda sua carreira. O álbum promete encantar tanto o público fiel do BTS quanto novos ouvintes, consolidando o artista como uma força individual no cenário musical global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jin of BTS (@jin)

BTS alcança 1.6 bilhão de views com clipe de ‘DNA’

O BTS atingiu a marca de 1,6 bilhão no YouTube pela terceira vez com o videoclipe de DNA, de acordo com a gravadora Big Hit Music.

Vale destacar que o vídeo segue os de Dynamite e Boy With Luv (feat. Halsey).

Vale lembrar que DNA liderou o quinto EP do grupo, Love Yourself: Her, lançado em 2017. O álbum e a música eletropop entraram na Billboard 200 e Hot 100, a primeira vez para um artista de K-pop.

A música estreou na parada de músicas principais na posição 85 e permaneceu por três semanas, chegando ao pico na posição 67, e o mini álbum entrou na posição 7 e passou semanas na parada.

Já Jimin ficou em 44º lugar na Billboard’s Hot 100 datada de 16 de novembro com Who e o álbum ficou em 137º lugar na Billboard 200. Os lançamentos estão em sua 16ª semana consecutiva.

Atualmente, a maioria dos membros estão cumprindo o serviço militar na Coreia do Sul e terão a dispensa em 2025.