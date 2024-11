Por que Camila Cabello anunciou pausa das redes sociais

A cantora Camila Cabello, de 27 anos, comunicou aos fãs na última quinta-feira (14) que fará uma pausa nas redes sociais. Em uma publicação nos Stories do Instagram, a artista compartilhou uma selfie acompanhada da mensagem: “Um escritor precisa ter histórias […] estou vivendo-as agora.” Em tom descontraído, ela ainda brincou sobre a decisão: “Dando algumas fofas pausas da internet.”

O anúncio veio logo após uma apresentação marcante no desfile de Elie Saab, realizado em Riad, na Arábia Saudita. Durante o evento, Camila performou um medley de sucessos como Never Be the Same, Shameless, Señorita, Havana e I Luv It. A noite também contou com shows de Jennifer Lopez e Céline Dion, consolidando o evento como um dos destaques do ano no cenário musical e fashion.

Essa não é a primeira vez que Camila expressa a necessidade de se afastar da vida pública para cuidar de si mesma. Em agosto, a cantora abriu o coração nas redes sociais, compartilhando com seus seguidores que estava enfrentando um período emocionalmente desafiador.

“Às vezes parece que há dor por todo lado, dentro de mim e ao meu redor. Tento aparecer para meus amigos, fãs e para quem está ao meu lado, mas é difícil dar de um copo vazio,” desabafou na ocasião. Camila também mencionou que esses momentos de afastamento são necessários para se reconectar consigo mesma, prometendo voltar “mais quente, engraçada e inteligente”.

A pausa acontece após um ano agitado para a artista. Em junho de 2024, Camila lançou seu mais recente álbum, C, XOXO, que incluiu colaborações de peso como He Knows (com Lil Nas X) e Hot Uptown (com Drake). O disco ganhou uma versão expandida, intitulada Magic City Edition, com faixas inéditas como o single Godspeed. Além disso, ela retornou aos palcos com uma turnê especial e um show exclusivo no Apple Music Live.

Embora afastada temporariamente da internet, Camila Cabello reafirma seu compromisso com os fãs, utilizando o tempo longe das telas para criar, refletir e vivenciar novas histórias que, sem dúvida, moldarão seus próximos projetos.

Camila Cabello lança o álbum ‘C, XOXO (Magic City Edition)’

A cantora Camila Cabello lançou a edição deluxe do álbum C,XOXO, o disco C, XOXO (Magic City Edition) já está disponível nas plataformas digitais.

“C, XOXO Magic City Edition já foi lançado com quatro novas músicas que são, para mim, uma parte crucial da alma deste álbum. posso finalmente expirar completamente agora que eles saíram. Bem vindo à Magic City”, disse ela no Instagram.

Vale lembrar que Camila anunciou a edição ampliada do álbum na semana passada, revelando que o projeto incluiria seu próximo single, Godspeed. “I wish you well, but far away from me”, escreveu ela na legenda do vídeo teaser da música. “Sempre há mais histórias para contar. Algumas músicas novas para sua noite na Magic City”, escreveu ela no segundo post anunciando o álbum deluxe.

Vale destacar que o disco C,XOXO estreou em junho e contou com colaborações com Playboi Carti, Lil Nas X, JT e Yung Miami, BLP Kosher e Drake. Também inclui a faixa June Gloom e o single principal I LUV IT.

“Parte desse espírito é correr riscos, não dar a mínima e fazer o que quiser. Acho que ficar loira se manteve fiel a esse sentimento. Com o cabelo, era tipo, ‘Como posso dizer às pessoas, visualmente, que esta é minha nova era?‘”, afirmou Camila Cabello anteriormente à Billboard sobre este projeto.