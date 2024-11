Saiba o motivo de Lisa, do Blackpink, ter tido medo da carreira solo

Lisa, integrante do grupo de K-pop Blackpink, abriu seu coração sobre os desafios de seguir uma carreira solo. Aos 27 anos, a artista tailandesa está desenvolvendo novos projetos, incluindo seu álbum solo e sua empresa de gestão artística, a LLOUD. Em entrevista à Billboard, Lisa admitiu que sentiu medo ao se lançar sem o apoio direto de suas colegas Jennie, Rosé e Jisoo.

“Fiquei assustada e nervosa porque nunca realmente fiz algo sozinha”, confessou a cantora. Apesar do receio inicial, ela afirmou que a reação positiva dos fãs foi essencial para superar essa insegurança: “Quando [meus singles] foram lançados, a reação dos fãs me curou. É tipo: ‘Ai, meu Deus. Sim, eu fiz um ótimo trabalho!’”

Transição para mostrar sua versatilidade

Conhecida como rapper principal do Blackpink, Lisa enxerga essa nova fase como uma chance de explorar sua versatilidade musical. “No Blackpink, sou rapper, então sempre faço rap, mas agora é uma oportunidade de mostrar que sou capaz de muito mais. É mais flexível agora.”

A artista também destacou que esse momento de sua carreira oferece mais liberdade criativa. “Tenho 27 anos e estou me aproximando dos 30. Claro que ainda sou jovem, mas sinto que agora é mais flexível para nós. Não é nada louco, estou apenas fazendo o que quero, desde que não machuque os sentimentos de ninguém.”

Apoio entre as integrantes

Lisa garantiu que os laços com suas colegas de grupo continuam fortes, mesmo com as agendas individuais. “Nós nos conhecemos tão bem e sabemos quanta energia precisamos colocar em cada projeto. Queremos apoiar umas às outras. Jennie e Rosé acabaram de lançar músicas próprias, e estamos sempre nos falando por mensagens e FaceTime. Elas são como minha família.”

Blackpink continua como prioridade

Apesar de estar mergulhada em projetos solo, Lisa reforçou que o Blackpink permanece no centro de sua vida. “O Blackpink é parte de nossas vidas. Ainda queremos alcançar mais juntos, mas também queríamos fazer algo para nossas carreiras solo.”

Detalhes sobre primeiro álbum solo da Rosé, do Blackpink

Rosé, integrante do BLACKPINK, está prestes a lançar seu aguardado primeiro álbum solo, Rosie, previsto para o dia 6 de dezembro deste ano. A cantora já deu uma amostra do que está por vir com o sucesso de “APT”, faixa em colaboração com Bruno Mars, que dominou as paradas da Billboard e se tornou um dos maiores destaques do K-pop em 2024.

Em entrevista ao programa Hot Ones, Rosé revelou detalhes emocionantes sobre o processo de criação de Rosie, que promete trazer uma visão íntima de sua vida pessoal. “Literalmente, esse álbum é uma representação dos meus últimos três ou quatro anos e de todas as emoções cruas e honestas sobre as quais nunca falei antes”, afirmou.

A cantora enfatizou que o projeto é um reflexo de sua jornada pessoal, com muitas das músicas surgindo a partir dos altos e baixos de sua vida. Rosé compartilhou ainda que as experiências mais desafiadoras acabaram sendo as mais produtivas no estúdio. “Eu deixei tudo ali, e acabei saindo do estúdio com uma canção ótima”, disse.

Ela acredita que a beleza da criação musical está justamente em pegar momentos difíceis e transformá-los em algo positivo e belo. O álbum Rosie contará com 12 faixas inéditas, e a expectativa dos fãs é enorme. Com sua profunda sinceridade e talento, Rosé promete entregar um trabalho que vai além das expectativas e mostra um lado dela que até agora havia permanecido reservado.