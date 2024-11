O que Branco Mello disse após retirada de tumor

Branco Mello, baixista dos Titãs, compartilhou uma mensagem de alívio e gratidão nas redes sociais, celebrando os resultados dos exames que fez recentemente. O músico, de 62 anos, havia se submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor nas amígdalas em agosto deste ano.

Em sua publicação no Instagram, Branco revelou que os exames de rotina realizados nesta semana não apontaram nenhum sinal do tumor. “Agora é continuar vivendo e aproveitando cada dia. Viva a vida!”, escreveu o artista, em um vídeo no qual aparece ao lado de sua esposa, Angela Figueiredo.

Esta não é a primeira batalha de Branco contra o câncer. Em 2018, ele enfrentou um câncer de laringe, o que o deixou sem voz por um tempo. No entanto, ele celebrou a cura da doença durante a turnê de 40 anos do Titãs em 2023. No final do mesmo ano, precisou passar por uma nova cirurgia, desta vez para a remoção de um tumor na língua.

Após a recente cirurgia de retirada do tumor nas amígdalas, Branco voltou aos palcos com os Titãs, realizando um show em setembro em São Paulo, com participações especiais de Roberto de Carvalho e Bruna Magalhães. O músico continua a demonstrar força e otimismo, celebrando sua recuperação e aproveitando cada momento da vida.