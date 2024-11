Beyoncé realizará show de intervalo no jogo de natal da NFL

Beyoncé acaba de anunciar um grande presente de natal para fãs de todo mundo. A cantora, junto com a plataforma de streaming Netflix, anunciou, entre a madrugada do dia 17 para o dia 18 de Novembro, a sua participação no show de Halftime do jogo de natal da NFL, liga de futebol americano.

O show acontecerá na Quarta-Feira de Natal, dia 25 de dezembro, a partir das 19h (horário de Brasília). Beyoncé se apresentará durante o intervalo do jogo dos Houston Texas contra os Baltimore Ravens, que será o segundo, e último, jogo do dia de natal da NFL.

A partida inteira, assim como o show de intervalo, serão transmitidos ao vivo pela Netflix, que recentemente adentrou no mercado de transmissão de eventos esportivos com a recente luta de Mike Tyson contra Logan Paul. A gigante do streaming assinou um acordo com a liga de esportes para transmitir não apenas os jogos de natal deste ano, como também os dos anos de 2025 e 2026.

A produção do espetáculo de halftime ficou por conta da própria companhia de Beyoncé, a Parkwood Entertainment, em conjunto com a empresa de filmografia Jesse Collins Entertainment. Essa será a primeira vez que a cantora performará músicas de seu novo álbum, “Cowboy Carter”, e apesar dos detalhes da apresentação ainda serem um segredo, o anúncio dado à imprensa pela Netflix promete que Beyoncé trará músicos colaboradores de seu álbum para o palco.

Essa será a terceira apresentação de Queen Bey nos palcos da NFL. Em 2013, durante o Halftime Show do Super Bowl XLVII, em Louisiana, a cantora foi a headliner do show, onde realizou um concerto único onde brevemente se reuniu com suas antigas colegas de Destiny’s Child, Kelly Rowland e Michelle Williams. Já em 2016, durante o Superbowl 50, ela se juntou ao Coldplay e à Bruno Mars para realizar o show de intervalo mais assistido de todos os tempos.

Veteranos da indústria se preocupam com qualidade da transmissão do show de Beyoncé

Apesar de ser a atual força dominante no mercado de streaming, a Netflix apenas começou a mergulhar no mundo das transmissões ao vivo. A empresa estreou sua nova iniciativa com a transmissão da luta histórica entre Mike Tyson e Jake Paul, porém, devido a alta demanda do evento, muitos usuários relataram problemas técnicos para assistir o combate.

A Diretora Técnica da companhia, Elizabeth Stone, comentou que, apesar dos desafios técnicos apresentados na transmissão de um evento de tamanho calibre, ela ainda considera a noite um sucesso, e garante que a empresa está trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade de seus eventos ao vivo.

Porém, profissionais e veteranos da indústria temem pelo recém anunciado acordo entre a NFL e a Netflix, que deu ao serviço de streaming os direitos de transmissão dos jogos de natal da liga pelos próximos 3 anos. Para Clay Travis, fundador da revista esportiva OutKick, a performance da Netflix mostra que a companhia não tem nenhuma chance de sucesso na transmissão dos próximos jogos da NFL.