Grammy Latino: Conheça os brasileiros premiados

A 25° cerimônia de premiação do Grammy Latino aconteceu nesta última quinta-feira (14), em Miami (EUA). Nela vários artistas brasileiros foram reconhecidos pelas suas contribuições para o mundo da música. Ao todo, 14 brasileiros foram premiados, levando um total de 12 categorias.

O grande destaque da noite foi Jota.Pê, cantor paulista que recebeu três prêmios e se tornou o brasileiro mais premiado da cerimônia. Com o seu álbum “Se o Meu Peito Fosse o Mundo”, o cantor levou as categorias de “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira” e “Melhor Álbum de Engenharia de Som”. Já sua música “Ouro Marrom” deu a Jota.Pê o prêmio de “Melhor Música em Língua Portuguesa”. Assim, o cantor levou as três categorias a qual foi indicado no Grammy Latino

Outro destaque vai para Gabriel Pensador, Lulu Santos e Xamã, que, com sua colaboração em “Cachimbo da Paz 2”, conseguiram o prêmio de “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”. Em entrevista para a Billboard Brasil, os cantores comemoram a vitória. “É importante esse prêmio para as funções que a música tem, não só divertir, mas também questionar, informar. É importante essa faixa estar representada nesta premiação”, disse Gabriel Pensador.

Já Lulu Santos destacou sua alegria por ter recebido o prêmio, “A gente espera a vida inteira, fica se perguntando se cabemos nessa situação. Eu que nunca tinha ganhado um Grammy, ganhei logo dois Grammys. É uma alegria compartilhar isso com o criador da faixa e com o Xamã”. Xamã, por sua vez, lembrou a importância da música original em sua carreira, “Primeiro rapper que conheci foi o Gabriel Pensador, primeiro que aprendi foi Cachimbo da Paz 1. Antigamente eram uns CDs com livrinhos, decorar as rimas”.

Hermeto Pascoal levou o prêmio para o “Melhor Álbum de Jazz” com “Pra Você, Ilza”, álbum escrito em formato de uma carta de amor para sua esposa, Dona Ilza da Silva, que faleceu em 2000.

Grammy Latino homenageia artista falecido e novas vozes da música brasileira

O “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa” foi ao álbum póstumo de Erasmo Carlos, “Erasmo Esteves”. O Grammy Latino homenageou o cantor e entregou o prêmio para seu filho, Leonardo Esteves.

Ana Castela, com apenas 20 anos, ganhou o seu primeiro Grammy com o álbum “Boiadeira Internacional ao Vivo”, que levou o prêmio de “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. Em seu discurso, onde chorou de emoção, a cantora agradeceu sua família e todos os seus colaboradores.

O “Melhor Álbum de Samba/Pagode” foi para “Xande Canta Caetano”, álbum cover de Xande de Pilares. Ao aceitar o prêmio, o cantor foi ovacionado pelo público. Já o prêmio de “Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)” foi recebido por Thalles Roberto, destaque do segmento gospel que ganhou com o disco “Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo)”.

Os Garotin, grupo formado por Léo Guima, Cupertino e Anxhietx, levaram o prêmio de “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” com o álbum “Os Garotin de São Gonçalo”. O prêmio de “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” foi para a dupla Mariana Aydar e Mestrinho, pelo seu trabalho em “Mariana e Mestrinho”. O último Grammy entregue para um brasileiro na noite foi para Hamilton de Holanda e C4 Trío, que, com “Tembla”, levaram o prêmio de “Melhor Álbum Instrumental”.