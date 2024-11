O que Anitta disse sobre parceria com Alok

A parceria entre Anitta e Alok resultou na faixa “Looking For Love”, lançada recentemente e já com planos de ganhar uma versão em inglês. Apesar de alguns desentendimentos simulados nas redes sociais antes do lançamento, a cantora revelou que tudo fazia parte de uma estratégia de marketing. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (18), Anitta destacou que o foco principal da colaboração foi a qualidade musical.

Segundo ela, a indústria tem priorizado métricas como números e alcance, deixando de lado a essência da música. “Eu e Alok conseguimos uma música de muita qualidade, mas as pessoas mal falam sobre isso. Só falam sobre números e alcance. Fazer sucesso hoje está muito mais ligado a investimento e marketing do que à qualidade da canção”, afirmou a cantora.

Anitta, que despontou na música em 2013 com o hit “Show das Poderosas”, confessou que sua visão sobre a carreira mudou ao longo dos anos. “Eu vivia pelo resultado. Era muito estressante para mim. Hoje qualquer coisinha, pequena ou grande, me deixa feliz”, disse ela, mencionando a indicação ao Grammy e a diversão durante as gravações de clipes como momentos marcantes.

A artista também refletiu sobre a relação entre sucesso comercial e prazer pessoal. “Às vezes, a música que mais bombou eu não tenho prazer de cantar, diferente daquelas que ninguém ouviu”, revelou. Com o lançamento do álbum “Funk Generation”, Anitta já planeja novidades, como um EP especial para o Carnaval. A cantora pretende equilibrar músicas comerciais e experimentais, priorizando seu próprio gosto.

“Você pode fazer uma música que vai bombar comercialmente, mas não pode esquecer de fazer o que gosta. Independente se o outro gosta ou não”, ressaltou. Ela também comentou sobre a pressão em grandes shows e como valoriza apresentações menores. “Uma apresentação em estádio é muito mais estressante. Se amanhã eu faço um estilo que encha um lugar para duas mil pessoas e eu estiver me sentindo bem, é o que importa. Talvez eu esteja mais feliz do que me apresentar para 40 mil”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Alok e Anitta lançam a aguardada parceria ‘Looking For Love’

Alok e Anitta, dois dos maiores nomes da música brasileira, uniram forças em uma parceria aguardada e cheia de energia: Looking For Love. Onde será lançado na quinta-feira (14), juntamente do clipe da música. A colaboração mistura os estilos únicos de ambos os artistas e promete se tornar um dos hits do ano.

Anitta, conhecida por sua versatilidade e presença de palco imbatível, e Alok, que conquistou o mundo com suas produções eletrônicas, devem trazer ao público uma faixa contagiante que combinará pop e música eletrônica.

Anitta, que já é uma estrela global com sucessos em várias línguas e diferentes gêneros musicais, tem se destacado por sua capacidade de se reinventar e se adaptar às tendências globais, enquanto mantém suas raízes brasileiras.

Desde seu sucesso com Show das Poderosas, a cantora carioca tem se consolidado como uma das principais artistas da música pop internacional, colaborando com grandes nomes como J Balvin, Maluma e Madonna. Sua energia e carisma são incomparáveis, o que a torna uma figura imbatível na cena musical.

Já Alok, o DJ e produtor que levou o Brasil a conquistar destaque mundial no universo da música eletrônica, é reconhecido por suas faixas dançantes e atmosferas envolventes. Com sucessos como Hear Me Now e Don’t Say Goodbye, Alok se tornou um dos DJs mais influentes da cena eletrônica global.

Seu estilo característico mistura deep house, progressive e pop, criando hits que não só dominam as pistas de dança, mas também tocam o coração dos ouvintes. Alok, que tem uma legião de fãs tanto no Brasil quanto no exterior, também é conhecido por seu trabalho filantrópico e seu compromisso com causas sociais.