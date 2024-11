Como Taylor Swift se tornou tema de questão no vestibular

A cantora Taylor Swift foi destaque em uma das questões da primeira fase da Fuvest 2025, vestibular que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo (USP). A prova, realizada no último domingo (17), trouxe a letra de “I Hate It Here”, música do álbum “The Tortured Poets Department”, lançado em 2024.

Na questão 41, os candidatos foram desafiados a analisar um dos versos da canção, que aborda temas como insatisfação social e nostalgia de épocas passadas. A inclusão da música chamou a atenção dos fãs e gerou debates nas redes sociais, onde a pergunta foi amplamente compartilhada. O trecho utilizado no exame traz uma reflexão controversa da cantora sobre o passado:

“Gostaria que pudéssemos ter vivido em 1830, mas sem todos os racistas”. A frase gerou debates na época do lançamento da música, levantando discussões sobre a forma como períodos históricos são romantizados sem considerar suas desigualdades e injustiças. Além disso, o álbum “The Tortured Poets Department”, de onde a faixa foi retirada, recebeu críticas mistas da imprensa especializada.

Apesar de elogiar a habilidade de Taylor como contadora de histórias, a revista Pitchfork atribuiu uma nota 6.6 ao trabalho, destacando a controvérsia em torno de algumas composições. A escolha de Taylor Swift como tema no vestibular foi celebrada por muitos estudantes e fãs, que enxergaram na questão uma oportunidade de dialogar sobre música e temas sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

O processo de composição de ‘Us’ de Taylor Swift com Gracie Abrams

Gracie Abrams, de 25 anos, recebeu sua segunda indicação ao Grammy, sendo nomeada para Melhor Performance Pop de Duo por sua colaboração com Taylor Swift, “Us”, faixa que integra o segundo álbum de Gracie, The Secret of Us, lançado em junho de 2024.

A música tem sido um sucesso, e o processo de composição por trás dela também gerou muitos comentários, especialmente após a cantora compartilhar detalhes nas redes sociais.

Em uma publicação, Gracie revelou que o momento de criar “Us” foi uma das experiências mais divertidas de sua vida. “Escrever essa música inteira das 2h às 6h foi uma das coisas mais divertidas que já fiz na minha vida”, escreveu, compartilhando com os fãs um vídeo descontraído de Taylor Swift apagando um pequeno incêndio na cozinha, o que trouxe uma leveza à narrativa do processo criativo.

Em uma entrevista para a Apple Music, Gracie detalhou como tudo aconteceu. Ela e Taylor se encontraram para um jantar descontraído, onde consumiram “muito álcool”. Mais tarde, na casa de Taylor, as duas começaram a tocar músicas inéditas, incluindo faixas dos próximos projetos de cada uma. Foi ali, já de madrugada, que nasceu “Us”.

A conexão entre as artistas e o ambiente íntimo e espontâneo proporcionaram a criação da canção, que rapidamente se tornou um marco na carreira de Gracie.