O que se sabe sobre possível retorno do Kiss aos palcos

A icônica banda Kiss encerrou oficialmente sua carreira como grupo de turnês em dezembro de 2023, com dois shows marcantes no Madison Square Garden, em Nova York. As apresentações fizeram parte da turnê de despedida “End of the Road”, que marcou o encerramento de décadas de performances ao vivo. No entanto, os fãs podem ainda ter esperanças de ver a banda novamente em eventos especiais.

Em entrevista ao Daily Times, Paul Stanley, vocalista e líder do grupo, indicou que, embora a era de turnês regulares tenha chegado ao fim, ele não descarta a possibilidade de apresentações pontuais. “Tudo é possível. O Kiss como conhecemos acabou, mas nossas ideias e criatividade podem continuar em novas formas. Estou aberto ao que vier pela frente, mesmo sem saber exatamente o que será”, disse Stanley.

Ele mencionou que esses possíveis encontros poderiam ocorrer em eventos como o cruzeiro temático da banda, o Kiss Kruise, ou em outras ocasiões especiais. O fim das turnês regulares foi atribuído principalmente à idade avançada dos integrantes e à exaustão física causada pelas performances intensas. Stanley destacou o impacto do figurino pesado e do salto alto característico do grupo.

“Fazer o que fazemos é exaustivo. Se pudéssemos subir no palco de jeans e camiseta, daria para continuar por mais 10 ou 15 anos. Mas correr pelo palco com cerca de 20 kg de equipamento é algo que se torna inviável com o tempo”, explicou. Mesmo com o fim das apresentações ao vivo tradicionais, a banda está explorando novas formas de permanecer ativa.

Uma das iniciativas em desenvolvimento é um show com avatares digitais, criado pela Pophouse Entertainment, mesma empresa responsável pelo espetáculo “Abba Voyage”. Os avatares do Kiss estão sendo desenvolvidos pela renomada Industrial Light & Magic (ILM), e a estreia do projeto está prevista para 2027.

Essa proposta tecnológica promete levar a experiência do Kiss a um novo público, mantendo viva a essência da banda em um formato inovador. Embora os membros tenham enfatizado que a era das grandes turnês chegou ao fim, o Kiss demonstra que sua história continua em evolução.

Seja por meio de shows isolados, eventos temáticos ou avanços tecnológicos, a banda segue comprometida em manter sua conexão com os fãs e seu legado na música. Para os admiradores, resta a expectativa de presenciar novos momentos marcantes, seja em apresentações especiais ou no universo virtual. Como Paul Stanley afirmou, “o Kiss ainda está longe de acabar.”