Oasis vai lançar um novo álbum? Tudo sobre

Após meses de especulação e provocações sobre um possível novo álbum do Oasis, Liam Gallagher finalmente esclareceu a situação. O vocalista da banda negou, recentemente, que o grupo esteja trabalhando em um novo disco de estúdio. Os rumores começaram a circular em setembro, quando, em uma interação com fãs nas redes sociais, Liam afirmou que o novo álbum do Oasis já estava pronto.

“Sim, já terminou”, escreveu ele em resposta a um fã que perguntou sobre a possibilidade de um novo lançamento. Essa declaração gerou grande entusiasmo entre os fãs, que começaram a especular sobre o retorno definitivo da banda. Em uma segunda postagem, Liam chegou a comentar que estava “impressionado” com o material que Noel Gallagher, seu irmão e guitarrista da banda, havia escrito para o possível novo disco.

Isso alimentou ainda mais os rumores de que a reunião do Oasis seria mais do que apenas uma série de shows ao vivo. No entanto, no início de novembro, Liam fez uma retratação pública, afirmando que seus comentários anteriores sobre o álbum eram uma brincadeira. Respondendo a uma publicação de um perfil de notícias que afirmava que os Gallagher estavam “trabalhando atentamente” em um novo projeto, ele esclareceu.

“Eu estava brincando porque todo mundo está um pouco tenso hoje em dia, me desculpe se eu chatear alguém, mas foi uma brincadeira”. Ainda assim, Liam confirmou que a reunião do Oasis, que inclui os primeiros shows do grupo em anos, é o foco atual. “Exatamente, as pessoas sempre querem mais, vamos entrar em um grande estádio e ver o que acontece depois disso”, disse ele.

Além disso, ao ser questionado sobre o motivo de não gravar um novo disco, Liam explicou: “Estou ocupado”. Com isso, fica claro que, por enquanto, não há planos para um novo álbum do Oasis, embora a banda ainda esteja focada em sua turnê de reunião. Os fãs terão que se contentar com os shows ao vivo enquanto aguardam mais novidades, se é que elas virão.

Oasis: os valores dos ingressos para shows no Brasil

A tão aguardada turnê do Oasis no Brasil já tem data marcada, com dois shows confirmados em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Estádio Morumbi. A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira, 13 de novembro, e os fãs já podem conferir os preços e os diferentes setores disponíveis para os concertos.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido, e a opção de Fan Ticket promete ser uma das mais disputadas. Veja os preços:

Pista A & B : R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia)

: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia) Cadeira Inferior : R$ 1.000 (inteira) / R$ 500 (meia)

: R$ 1.000 (inteira) / R$ 500 (meia) Cadeira Superior : R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia)

: R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia) Arquibancada : R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia)

: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia) Fan Ticket: R$ 490 (inteira) / R$ 245 (meia)

Os ingressos para o Fan Ticket garantem o acesso ao evento, mas o setor exato será revelado apenas no dia do show, o que pode incluir qualquer um dos níveis de preço. Esta opção estará disponível por tempo limitado ou até o esgotamento do estoque.

A venda dos ingressos será feita de forma online através do site da Ticketmaster a partir das 10h do dia 13 de novembro. Para quem preferir, também será possível adquirir entradas na bilheteira oficial, a partir das 11h. Vale destacar que há uma taxa de serviço online de 20%, e que cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, sendo dois com meia-entrada.

Além disso, o evento será realizado com classificação de 16 anos, com menores de 5 a 15 anos podendo comparecer apenas se acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Os portões do Estádio Morumbi abrem às 16h, com o show começando às 21h.