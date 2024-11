Beatles 64: documentário sobre viagem da banda aos EUA ganha trailer e data de estreia

Quando os Beatles chegaram aos Estados Unidos no início de 1964, ninguém esperava a explosão de popularidade que a viagem causaria para a banda. Da noite para o dia, os Fab Four se tornaram sensações internacionais e causaram uma histeria em massa estudada até mesmo nos dias atuais. O documentário “Beatles 64”, produzido por Martin Scorsese, e dirigido por David Tedeschi, acompanha os jovens britânicos durante as três semanas que mudaram as suas vidas para sempre.

O documentário, que ganhou seu primeiro trailer na última Quinta-Feira (14), foi composto a partir das imagens filmadas pelos irmãos documentaristas Albert e David Maysles, que acompanharam a banda durante sua turnê no novo continente. David Tedeschi contou à Rolling Stone que o novo documentário conta com mais de 17 minutos de cenas nunca antes vistas e que, apesar da maioria ter sido retirada da gravação dos Maysles, também existem cenas dos Beatles em Miami, achadas por um pesquisador contratado.

Além disso, o documentário conta com novas entrevistas dadas por Paul e Ringo, além de gravações de entrevistas dadas por John e George durante o período de sua viagem. Outras lendas do mercado musical também se uniram para o documentário, como Berry Gordy, o fundador da Motown, Smokey Robinson, ídolo de infância dos Beatles, e Ronnie Spector, que gravou suas cenas alguns meses antes de morrer.

O trailer do documentário mostra cenas vividas, que foram restauradas e remasterizadas pelo WingNut Studios, estúdio do diretor Peter Jackson, que trabalhou no documentário Get Back. Além disso, o áudio das gravações foi restaurado por Giles Martin, filho do produtor George Martin, que trabalhou na remasterização dos álbuns da banda.

Documentário sobre os Beatles revela momentos mais intimistas com a banda

O documentário mostra momentos famosos pelo qual a banda passou, como o Show de Ed Sullivan, que lançou os Beatles para o público americano e deu início a Beatlemania, e o show no D.C Coliseum, em Washington, que foi o primeiro show da banda em uma arena. Porém o documentário também traz momentos mais intimistas com os garotos de Liverpool, como em momentos durante viagens de trem entre shows, e em pequenas entrevistas sobre como os meninos se sentiam com a sua nova fama.

“Beatles 64” foi produzido por Martin Scorsese, os ex-beatles Paul Mccartney e Ringo Starr, A viúva de George Harrison, Olivia Harrison, o filho de John Lennon, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley, com a produção executiva de Jeff Jones e Rick Yorn. O filme será lançado na plataforma de streaming Disney+, e tem data de lançamento para o dia 29 de Novembro.

O documentário chega como uma forma de comemoração dos 60 anos da viagem dos Fabs para os Estados Unidos, mas não é o único presente que os fãs irão receber. Uma semana antes do lançamento do documentário, no dia 22 de Novembro, a Apple e a Universal Music relançarão 7 álbuns em vinil da época em que os Beatles estiveram na América. A coleção “Beatles: 1964 U.S Albums in Mono” inclui 7 álbuns que estavam fora de circulação em formato de vinil desde de 1995.