Bananas, pombos, chicletes e mais: as 7 fobias mais bizarras dos famosos - (crédito: Reprodução/Instagram/Pexels)

Quando pensamos em medos, geralmente vêm à mente fobias comuns, como o medo de alturas ou aranhas. No entanto, algumas celebridades e figuras públicas possuem fobias que fogem do convencional, muitas vezes surpreendendo o público. De frutas a objetos cotidianos, estas são as 7 fobias mais bizarras dos famosos e o impacto que elas têm em suas vidas.

1. Paulina Brandberg e a Fobia de Bananas

A ministra da Suécia, Paulina Brandberg, ganhou os holofotes recentemente por uma fobia incomum: bananas. O caso viralizou após o jornal sueco Expressen divulgar emails de seu gabinete, nos quais era solicitado que a fruta fosse retirada de todas as salas antes de suas visitas oficiais. Apesar de inicialmente ser atribuída a uma "forte alergia", Paulina confirmou se tratar de uma fobia e que está buscando ajuda profissional para lidar com o problema.

2. Luiza Possi e o Pavor de Pombos

A cantora brasileira Luiza Possi já revelou em entrevistas sua intensa fobia de pombos, um caso de ornitofobia. Ela descreveu o medo como paralisante e afirmou que não tem relação com doenças que as aves possam transmitir, mas sim com o simples ato de vê-los. Apesar de tentar diversos tratamentos, Luiza admitiu não ter conseguido superar o problema.

3. Oprah Winfrey e a Fobia de Chicletes

A famosa apresentadora norte-americana Oprah Winfrey tem uma aversão peculiar: chicletes. Desde jovem, Oprah sente um desconforto extremo ao ver ou ouvir alguém mascando chiclete, especialmente se este estiver jogado em locais inapropriados. Ela já compartilhou que evita ambientes onde possa encontrar chicletes usados e que o som repetitivo também a incomoda profundamente.

4. Matthew McConaughey e o Medo de Portas Giratórias

O ator vencedor do Oscar, Matthew McConaughey, sofre de uma fobia inusitada: portas giratórias. Ele confessou que evita ao máximo passar por esses dispositivos, alegando que eles despertam nele um profundo desconforto. O medo de túneis, também mencionado por ele, contribui para seu receio de espaços que o fazem se sentir vulnerável.

5. Tyra Banks e o Medo de Golfinhos

Apesar de sua carreira glamorosa, Tyra Banks lida com uma fobia incomum: golfinhos. A ex-modelo e apresentadora de America’s Next Top Model descreveu essas criaturas aquáticas como assustadoras por causa de sua aparência e comportamento imprevisível. O medo é tão intenso que ela evita ao máximo interações próximas ou visitas a aquários.

6. Alfred Hitchcock e a Fobia de Ovos

O mestre do suspense, Alfred Hitchcock, tinha um medo peculiar de ovos, conhecido como ovophobia. Ele considerava o conteúdo de um ovo — especialmente a gema — algo perturbador. Hitchcock chegou a dizer que a visão de um ovo sendo quebrado o deixava desconfortável, um contraste curioso para um homem que dirigia filmes de terror e suspense tão intensos.

7. Key Alves e a Fobia de Michael Jackson