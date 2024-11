Liam Payne: como será o velório do ex-One Direction

O funeral de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, será realizado nesta quarta-feira (20), mais de um mês após sua trágica morte em Buenos Aires, Argentina. O evento, restrito a familiares e amigos próximos, marcará a primeira reunião dos cinco membros do grupo em quase uma década.

Segundo informações do jornal The Sun, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson confirmaram presença na cerimônia. A última vez que os integrantes estiveram juntos foi em um show realizado em outubro de 2015, em Sheffield, Inglaterra.

De acordo com fontes próximas à família, os pais de Liam, Geoff e Karen, têm trabalhado arduamente para organizar uma despedida digna. “Embora ele fosse uma estrela mundial, para eles, ele sempre será o menininho de casa”, comentou um amigo da família.

A Morte de Liam Payne

Liam Payne faleceu em 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Relatórios da perícia indicaram que o cantor estava inconsciente no momento do acidente, com traços de álcool, cocaína e antidepressivos em seu organismo.

Ele estava na Argentina para assistir a um show de Niall Horan e estendeu sua estadia no país. As investigações sobre o caso resultaram na prisão de dois funcionários do hotel e de um amigo do artista, que teria negligenciado os cuidados necessários durante uma crise.

Repercussão e Reunião dos Integrantes

Zayn Malik, que alterou datas de shows para comparecer ao velório, é um dos que estarão presentes. O cantor adiou apresentações programadas para esta semana em Edimburgo, na Escócia, explicando que enfrentava “circunstâncias imprevistas”.

Além dos ex-colegas de banda, a namorada de Liam, Kate Cassidy, e o produtor Simon Cowell, responsável pela formação do One Direction no programa The X Factor, também devem participar da despedida.

A reunião histórica, embora em um contexto triste, reforça o legado do grupo que marcou uma geração de fãs ao redor do mundo.