Saiba o real estado de saúde de Soobin, do TXT

Soobin, líder do grupo de K-pop TOMORROW X TOGETHER (TXT), anunciou uma pausa temporária em suas atividades para se dedicar à recuperação de sua saúde. Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (19), a BigHit Music informou que a decisão foi tomada após recomendação médica, visando garantir o bem-estar do artista.

O cantor enfrentou problemas de saúde recentemente, o que levou a agência, em conjunto com Soobin e os demais integrantes, a priorizar sua recuperação. Como resultado, ele não participará de eventos importantes agendados, incluindo o MAMA Awards, encontros com fãs no Japão, o evento ACT: PROMISE ENCORE IN JAPAN e sessões de autógrafos em Xangai, além de outras atividades planejadas para o fim do ano.

Mensagem aos Fãs

Em uma carta emocionada publicada no Weverse, Soobin expressou seus sentimentos e tranquilizou os fãs, conhecidos como MOAs:

“Olá, MOAs, aqui é o Soobin. Terminamos recentemente nossas promoções graças ao apoio caloroso de vocês. Peço desculpas por esta notícia repentina. Embora houvesse momentos em que minha condição não estivesse boa, consegui superar com a força dos membros e de vocês. Obrigado!”

O artista explicou que a pausa é essencial para que ele possa retornar mais saudável e permanecer por muito tempo ao lado dos fãs:

“A felicidade dos MOAs é o que mais importa para mim. Prometo que não farei vocês esperarem muito. Voltarei logo, em boa saúde. Amo vocês, MOA.”

Lançamento Recente e Continuidade das Atividades

Enquanto Soobin se dedica à recuperação, os demais membros do TXT continuarão promovendo o grupo. Recentemente, o quinteto lançou seu sétimo mini-álbum, The Name Chapter: SANCTUARY, em 4 de novembro, com destaque para a faixa de trabalho Over The Moon.

A BigHit Music reforçou seu compromisso com o bem-estar do artista, garantindo que ele terá todo o suporte necessário nesse período. A agência também agradeceu aos fãs pela compreensão e pediu desculpas pelas mudanças na agenda.

Os MOAs, conhecidos por seu carinho incondicional, enviaram mensagens de apoio nas redes sociais, reiterando sua esperança pela pronta recuperação de Soobin.