Tudo sobre ‘Alter Ego’, o primeiro álbum solo da Lisa

Após muita expectativa, Lisa, uma das estrelas do BLACKPINK, finalmente revelou detalhes sobre seu primeiro álbum solo. Intitulado Alter Ego, o projeto será lançado em 28 de fevereiro de 2025 e promete ser uma nova etapa na carreira da cantora e rapper.

Em uma publicação emocionante nas redes sociais nesta terça-feira (19), Lisa compartilhou que o álbum incluirá algumas das músicas já conhecidas pelo público, como “Rockstar”, “New Woman” (com Rosalía) e “Moonlit Floor (Kiss Me)”, além de novas faixas que irão compor o repertório do aguardado disco.

A artista também divulgou um trailer visualmente deslumbrante para o projeto, no qual aparece desfilando com um collant preto e lentes coloridas, em meio a cenários envolventes e uma atmosfera de tempestade. O material criou ainda mais expectativa entre seus fãs, que aguardam ansiosos pelo lançamento completo.

Além da música, 2025 será um ano marcante para Lisa, que também fará sua estreia como atriz na terceira temporada da série The White Lotus, da Max. Ela será uma das estrelas dos novos episódios, ao lado de nomes como Natasha Rothwell, Carrie Coon e Jason Isaacs.

Lisa diz que trabalhar com Doja Cat é seu “próximo objetivo”

Em um bate-papo com a Audacy sobre seus trabalhos solo, Lisa disse que havia “muitos” artistas com quem ela gostaria de se juntar, mas apenas um em que ela está focada no momento.

“Mas por enquanto, que eu possa pensar, Doja Cat. Eu a amo”, disse sobre a longa lista de outros músicos com quem ela gostaria de trabalhar. “Doja Cat, com certeza, é meu próximo objetivo.”

Segundo a Billboard, Lisa também falou sobre o quanto aprendeu trabalhando e observando Rosalía no set do vídeo de New Woman, maravilhando-se com a dedicação e o foco da cantora espanhola. “Ela é incrível, ela é uma profissional, como cada tomada, aquela ação, ela está apenas fazendo o que faz“, contou. “Ela apenas mantém sua identidade com sua música, com sua arte e tudo mais. Então, sim, eu queria ser alguém como ela que consegue manter minha identidade.”

A cantora também foi questionada sobre qual artista ou músicas a animam quando ela está se sentindo para baixo e Lisa citou Sunflower de Post Malone e Shake It Off de Taylor Swift como a música que ela dança no banheiro para alegrar seus dias.