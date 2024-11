Como clipe de Sabrina Carpenter ajudou a investigar corrupção

O clipe de Sabrina Carpenter para sua música Feather, lançado em outubro do ano passado, teve um impacto inesperado, levando a uma investigação que resultou na destituição de um padre da Diocese Católica Romana do Brooklyn. As filmagens do clipe, dirigidas por Mia Barnes, aconteceram na Blessed Virgin Mary Catholic Church, em Nova York.

Embora o vídeo tenha gerado controvérsia, o padre Jamie Gigantiello, que havia autorizado a gravação, foi criticado por permitir o uso do local para o projeto. A Diocese afirmou que a paróquia não seguiu as diretrizes internas para filmagens em propriedades da Igreja, o que inclui uma revisão prévia do roteiro e das cenas.

Na época, Gigantiello pediu desculpas pela decisão e justificou seu ato como uma tentativa de fortalecer os laços entre a igreja e a comunidade jovem de artistas. No entanto, a polêmica em torno do clipe acabou revelando algo muito mais grave.

Uma investigação interna sobre a gestão de Gigantiello trouxe à tona transferências financeiras não autorizadas, incluindo a movimentação de US$1,9 milhão de fundos da paróquia para contas ligadas a Frank Carone, ex-assessor do prefeito de Nova York, Eric Adams, que está sendo investigado federalmente por corrupção.

As investigações apontaram que Gigantiello usou um cartão de crédito da igreja para despesas pessoais substanciais e fez transferências financeiras sem a devida aprovação ou documentação. Apesar de Carone ter reembolsado US$1 milhão, junto com juros, a Diocese considerou que houve graves violações dos protocolos administrativos. Como resultado, Gigantiello foi destituído de todas as suas funções na igreja.

Em um comunicado, o bispo Robert Brennan expressou tristeza pelo ocorrido, mas afirmou que as ações eram necessárias para proteger a confiança pública e os recursos da igreja. A investigação também envolveu auditorias feitas pelas empresas Alvarez & Marsal e Sullivan & Cromwell LLP, que confirmaram as irregularidades.

Assim, o clipe de Sabrina Carpenter, que inicialmente gerou controvérsia pela filmagem na igreja, se tornou um ponto de partida para descobrir um escândalo de má administração e corrupção que abalou a comunidade religiosa local.