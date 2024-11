Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (21/11)

A MENTE E O FUTURO

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário em sextil com Plutão.

A mente humana, além de ser o sexto sentido, o órgão de percepção que recebe impressões através dos outros cinco sentidos físicos, mas também se impressiona com o universo sutil e abstrato que ingressa através dela, também serve como o arco que, retesado, lança ao futuro as flechas que são tuas ideias.

Por mais que hoje em dia te convençam de que não vale a pena se conectar às memórias ou à esperança porque a única realidade que haveria seria o gerúndio do presente, deixa de lado esse equívoco conceitual e, sem pudor nem temor, lança tuas ideias ao futuro, porque é certo que o futuro conversará contigo te brindando com o entusiasmo necessário para que, aí sim, aqui e agora, comeces a te movimentar na prática para te aproximar constantemente do futuro que anseias experimentar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Durante um curto tempo, haverá entendimento, mesmo sobre os assuntos que antes parecia impossível encontrar consenso. Aproveite a janela que se abre na vida para solucionar perrengues antigos. Melhor assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É comum que as pessoas comuniquem mais os perrengues e dores que sofrem do que as alegrias e regozijos que experimentam. É importante você se focar naquilo que representar soluções e perspectivas que ampliem o cenário.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Celebre o sucesso alheio como se fosse o próprio, porque apesar de ser essa uma atitude muito difícil de assumir, se você conseguir se aproximar um tanto dessa, verá que seria o melhor que sua alma poderia fazer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O cenário é tão complexo que a alma quase se convence de que não dará conta de administrar tudo com sabedoria. Porém, é importante você seguir em frente com suas pretensões a despeito de todos os medos que sentir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O consenso é muito importante, mas se for quase impossível esse acontecer, então procure ser firme em suas demandas, não abrindo mão de nada do que considerar imprescindível para que tudo ande o melhor possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coloque tudo em ordem, mas não espere que o cenário das circunstâncias seja favorável a esse movimento, porque será o contrário. Coloque tudo em ordem como efeito de sua vontade ser prática e contundente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você encontrará o que procura, mas não do jeito que imagina, porque dessa vez os mistérios da vida falarão mais alto do que suas estratégias racionais. É hora de sua alma se abrir ao que der e vier. Dará e virá.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Sempre haverá uma forma de aproveitar uma contrariedade e a colocar ao seu favor, mas para isso acontecer sua alma precisa atravessar a densa nuvem de ressentimento que se levanta quando a contrariedade acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é quando sua alma encontra a oportunidade de dizer as verdades que ficaram entaladas na garganta, só que isso há de ser feito desprovido de ofensas ou de ocultos desejos de hostilizar quem quer que seja.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas andam complicadas, mas sua alma não há de se convencer que essa seja uma experiência exclusiva, porque as pessoas, em geral, andam desesperadas, e empurram problemas umas às outras. Complicando tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A motivação que as pessoas oferecem há de ser bem-vinda, mas é importante que você não dependa delas para seguir em frente. Você precisa acreditar em seus planos e os testar na realidade para os aperfeiçoar. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por pior que o cenário pareça a você, confie em que sua alma conseguirá encontrar uma via de escape de todos os perrengues em andamento e, ainda mais, encontrará também uma via de progresso para ir em frente.