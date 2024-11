Detalhes sobre as escolhas de Ludmilla sobre maternidade

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram a emocionante novidade de que serão mães pela primeira vez. Agora, Brunna compartilhou detalhes sobre o processo que levou o casal a decidir como realizariam esse sonho de ampliar a família. Desde o casamento em 2019, a maternidade já era um tema frequente entre as duas.

Segundo Brunna, a escolha de quem gestaria o bebê aconteceu de maneira natural. “Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil”, explicou ao jornal Extra.

O casal optou pela fertilização in vitro, técnica em que a fecundação do óvulo com o espermatozoide ocorre em laboratório, com o embrião sendo transferido ao útero posteriormente. Para tornar o momento ainda mais especial, o óvulo usado foi o de Ludmilla, o que une biologicamente ambas à criança que está a caminho.

A decisão reflete a sintonia entre as duas e a vontade de compartilhar cada etapa desse sonho. “É algo que sempre quisemos, e estamos vivendo o momento mais feliz de nossas vidas”, afirmou Brunna. A notícia foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs, que acompanham de perto a trajetória do casal e celebram junto com elas a realização desse sonho.

Beyoncé foi uma das primeiras a saber da gravidez de Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves surpreendeu seus seguidores ao revelar que Beyoncé foi uma das primeiras pessoas a saber de sua gravidez. Em uma sessão de perguntas com os fãs, Brunna explicou que Ludmilla, sua esposa, teve a oportunidade de contar pessoalmente a novidade para a cantora norte-americana enquanto estava em Paris para uma festa.

No evento, Ludmilla foi cumprimentar Beyoncé, que perguntou sobre Brunna. Ludmilla, então, explicou que Brunna não havia viajado com ela porque estava grávida.

Brunna descreveu como Beyoncé reagiu com carinho à notícia e enviou palavras de bênçãos para o bebê: “Ela ficou super feliz, falou coisas lindas e abençoou nosso baby!”, compartilhou Brunna. A revelação encantou os fãs, que vibraram com o carinho demonstrado por Beyoncé.

Ainda sem decidir o nome do bebê, o casal está discutindo opções e mantendo uma lista de sugestões para ambos os gêneros. Segundo Brunna, elas ainda estão em dúvida sobre quem escolherá o nome do menino e quem escolherá o nome da menina.

“A gente ainda não definiu quem vai escolher o da menina e o do menino”, explicou a dançarina, indicando que ambas estão envolvidas no processo de escolha dos nomes.