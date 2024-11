O que Mike Shinoda disse sobre novo álbum do Linkin Park

O retorno do Linkin Park em 2025 trouxe não apenas novos integrantes, mas também um novo capítulo em sua história. Após o lançamento do álbum From Zero na última sexta-feira (15), o vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda compartilhou reflexões emocionantes sobre o longo processo que culminou no renascimento da banda.

Em uma publicação nas redes sociais, Shinoda revelou que a reunião do grupo começou a ser trabalhada lentamente desde 2019, marcando um período de sete anos de preparação. “Passei a última hora folheando fotos dos últimos 7 anos, lembrando da jornada que percorri para chegar aqui. Tantas fotos pareciam faltar — coisas que vivi, mas não capturei. Tudo bem; não há quantidade de histórias ou compartilhamento de fotos que seriam suficientes, de qualquer forma”, desabafou o músico.

O álbum, que conta com a nova formação — a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain —, já alcançou resultados impressionantes. Todas as dez faixas principais entraram no ranking global de mais ouvidas do Spotify no dia do lançamento. Entre os destaques estão “The Emptiness Machine”, em 7º lugar, e “Heavy is the Crown”, em 15º.

Shinoda também expressou gratidão aos fãs e colegas, tanto da formação atual quanto dos tempos passados, com menções especiais ao falecido Chester Bennington e ao baterista Rob Bourdon, que optou por não participar da nova fase. “Obrigado aos fãs que acreditaram em nós quando não tinham motivos para isso. Obrigado às nossas equipes e colegas, antigos e novos, que ajudam a transformar nossas boas intenções em grandes coisas. E, acima de tudo, obrigado aos meus companheiros de banda, passados e presentes. Amo todos vocês”, declarou.

Após duas apresentações em São Paulo, registradas para um lançamento futuro nos cinemas, o Linkin Park anunciou novas datas no Brasil em novembro de 2025, incluindo shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

Com From Zero, o Linkin Park não apenas retorna ao cenário musical, mas reafirma sua capacidade de se reinventar e emocionar os fãs, mantendo vivo o legado construído ao longo das décadas.

O que Emily Armstrong disse sobre ‘Over Each Other’ do Linkin Park

O Linkin Park revelou “Over Each Other”, faixa marcada por uma performance vocal poderosa e inédita de Emily Armstrong, que assumiu os vocais principais pela primeira vez. Gravado em Seul, Coreia do Sul, o videoclipe segue a intensidade da canção, mergulhando em um arco dramático sobre um relacionamento prestes a se desintegrar e capturando toda a carga emocional da música.

“Essa música é especialmente importante para mim, porque é meu primeiro vocal solo no Linkin Park. Mal posso acreditar que estou dizendo isso”, revelou Emily. Ela ainda compartilhou sua gratidão pela experiência de gravar o clipe na Coreia: “Filmar o vídeo na Coreia é algo que vou guardar para sempre”. Joe Hahn, DJ e diretor do vídeo, comentou sobre sua realização pessoal ao dirigir o projeto no país.

“Sempre foi um sonho meu dirigir um projeto na Coreia, e finalmente aconteceu! Emily e eu ficamos alguns dias extras após nosso show em Seul e somos muito gratos ao elenco e à equipe que nos ajudou. Realmente, abraçamos a essência coreana, querendo que o vídeo parecesse um verdadeiro K-drama. Esperamos que vocês gostem tanto quanto nós.”

“Over Each Other” é o terceiro single do próximo álbum do Linkin Park, From Zero, que será lançado no dia 15 de novembro pela Warner Records. Com singles já lançados como “The Emptiness Machine” e “Heavy Is The Crown”, o novo trabalho marca a estreia de Emily Armstrong e do baterista Colin Brittain, completando a nova formação com Mike Shinoda (vocal), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Joe Hahn (DJ).

Confira a tracklist de From Zero: