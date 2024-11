Saiba tudo sobre o álbum de Miley Cyrus inspirado no Pink Floyd

Miley Cyrus, 31 anos, anunciou que lançará um álbum visual em 2025, que promete ser um dos projetos mais ambiciosos de sua carreira. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a cantora revelou que o novo trabalho será fortemente inspirado no icônico The Wall, do Pink Floyd, especialmente no filme baseado no álbum, que ela assistiu pela primeira vez ainda na adolescência. “Minha ideia era fazer The Wall, mas com um guarda-roupa melhor, mais glamouroso e cheio de cultura pop”, comentou.

A artista compartilhou também que após sua primeira vitória no Grammy, em fevereiro deste ano, passou horas intensas no estúdio, criando este álbum visual que será tanto musical quanto estético. O conceito do projeto, segundo Cyrus, reflete uma tentativa de “medicar uma cultura um tanto doentia por meio da música”, criando uma atmosfera “hipnotizante e glamourosa”.

Além de The Wall, outro filme que serviu como referência para Miley foi Mandy, de 2018, um thriller psicológico estrelado por Nicolas Cage. “Eu amo que seja uma história de vingança romântica. Romance e vingança — essas são algumas das maiores tragédias. Eu sempre e para sempre estarei interessada nelas”, explicou a cantora.

O álbum, que pode ser intitulado Something Beautiful, segundo fontes da Harper’s Bazaar, tem como objetivo trazer uma experiência conceitual que une música e arte visual, e promete mergulhar em temas profundos e complexos. O projeto promete uma abordagem única, misturando influências clássicas com uma estética moderna e glamourosa.

Ainda sem data de lançamento confirmada, o novo disco de Miley Cyrus deve ser um dos eventos musicais mais aguardados de 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miley Cyrus (@mileycyrus)

Tudo sobre parentesco entre Miley Cyrus e Dolly Parton

Dolly Parton e Miley Cyrus descobriram que sua conexão vai além da relação de afilhada e madrinha, revelando que são primas em sétimo grau. A informação foi divulgada pelo site de genealogia Ancestry, que, ao analisar “bilhões de registros históricos e árvores genealógicas públicas”, encontrou um ancestral comum: John Brickey, que nasceu na Virgínia em 1740. Brickey é o sexto bisavô de Parton e o sétimo bisavô de Cyrus.

Em uma aparição no programa Access Hollywood, Parton comentou a descoberta com entusiasmo, afirmando: “Somos tão próximas, Miley e eu. Eu pensei que seríamos pelo menos primas de terceiro grau. Não me surpreende, porque ela realmente parece da família.” Essa proximidade familiar é ainda mais reforçada pelo fato de que Parton já atuou como tia de Cyrus na série Hannah Montana do Disney Channel.

A relação entre as duas cantoras sempre foi pautada por carinho e admiração. Miley Cyrus expressou essa conexão em uma homenagem a Parton, publicada na lista das 100 Pessoas Mais Influentes de 2021 da revista Time. Nela, Cyrus descreveu Parton como não apenas sua ídolo, mas também um modelo a ser seguido por seus valores e moral.

“Ela reconhece o quão impactantes suas escolhas serão como uma das vozes mais icônicas e poderosas da música country”, escreveu a cantora. A revelação surge em um momento significativo, pois Dolly Parton está prestes a lançar seu novo álbum, Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables, em novembro.

O projeto será acompanhado por uma série documental de quatro partes, que explorará a ancestralidade da cantora, oferecendo uma visão íntima da história de sua família, desde suas raízes no Reino Unido até o atual leste do Tennessee, com entrevistas de vários membros da família.