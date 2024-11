Os novos projetos de Anitta para carreira nacional

Após conquistar um sucesso estrondoso no cenário internacional, Anitta, 31 anos, declarou que deseja voltar a concentrar suas atenções no Brasil, onde sente falta da cultura e da convivência familiar. Em uma entrevista durante o lançamento do clipe de “Looking For Love”, sua colaboração com Alok, a cantora falou sobre seu desejo de focar em sua carreira nacional, após um longo período se dedicando à expansão internacional.

“Quanto mais eu vou lá para fora, mais eu tenho vontade de ficar no Brasil, ou fazer uma carreira aqui mesmo. Eu mostrei para todo mundo que é possível, mas para isso, a gente tem que estar longe da família, do nosso país, das nossas celebrações, da nossa cultura”, afirmou Anitta, destacando a saudade que sente do Brasil.

A artista, que alcançou grandes marcos internacionais, como o topo das paradas globais com a música “Envolver”, compartilhou que, após atingir um sucesso comercial, passou a perceber que a verdadeira felicidade não reside apenas em números e reconhecimento mundial. Isso a levou a ajustar sua trajetória, apostando em projetos mais autorais, como o álbum “Funk Generation”.

“Existem muitos artistas que ainda se mantêm numa cegueira, mas também tem essa coisa de você querer entender de onde veio esse sucesso todo e querer mudar um pouco a direção”, comentou a cantora, sugerindo que sua próxima fase será mais voltada para a autenticidade e menos preocupada com métricas de sucesso comercial.

Anitta ainda anunciou que um novo EP, com previsão para o Carnaval, trará uma mistura de hits e experimentações musicais. A artista parece estar se preparando para uma nova fase de sua carreira, que, além de celebrar sua identidade brasileira, também promoverá projetos mais próximos de sua essência artística.

O que Anitta disse sobre parceria com Alok

A parceria entre Anitta e Alok resultou na faixa “Looking For Love”, lançada recentemente e já com planos de ganhar uma versão em inglês. Apesar de alguns desentendimentos simulados nas redes sociais antes do lançamento, a cantora revelou que tudo fazia parte de uma estratégia de marketing. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (18), Anitta destacou que o foco principal da colaboração foi a qualidade musical.

Segundo ela, a indústria tem priorizado métricas como números e alcance, deixando de lado a essência da música. “Eu e Alok conseguimos uma música de muita qualidade, mas as pessoas mal falam sobre isso. Só falam sobre números e alcance. Fazer sucesso hoje está muito mais ligado a investimento e marketing do que à qualidade da canção”, afirmou a cantora.

Anitta, que despontou na música em 2013 com o hit “Show das Poderosas”, confessou que sua visão sobre a carreira mudou ao longo dos anos. “Eu vivia pelo resultado. Era muito estressante para mim. Hoje qualquer coisinha, pequena ou grande, me deixa feliz”, disse ela, mencionando a indicação ao Grammy e a diversão durante as gravações de clipes como momentos marcantes.

A artista também refletiu sobre a relação entre sucesso comercial e prazer pessoal. “Às vezes, a música que mais bombou eu não tenho prazer de cantar, diferente daquelas que ninguém ouviu”, revelou. Com o lançamento do álbum “Funk Generation”, Anitta já planeja novidades, como um EP especial para o Carnaval. A cantora pretende equilibrar músicas comerciais e experimentais, priorizando seu próprio gosto.

“Você pode fazer uma música que vai bombar comercialmente, mas não pode esquecer de fazer o que gosta. Independente se o outro gosta ou não”, ressaltou. Ela também comentou sobre a pressão em grandes shows e como valoriza apresentações menores. “Uma apresentação em estádio é muito mais estressante. Se amanhã eu faço um estilo que encha um lugar para duas mil pessoas e eu estiver me sentindo bem, é o que importa. Talvez eu esteja mais feliz do que me apresentar para 40 mil”, concluiu.