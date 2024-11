Dívida de IPTU rende processo contra Cleo Pires no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (21), o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, noticiou com exclusividade que Cleo Pires, famosa atriz brasileira, esta enfrentando problemas com a Justiça devido a uma dívida de IPTU em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.

Segundo Daniel, atriz não está sendo localizada para receber a notificação do processo, pois os Correios consideraram o endereço insuficiente. Após a dificuldade para acionar Cleo Pires, o Juiz Rubens Soares Sá Viana Junior determinou, neste mês, nova citação e a penhora.

De acordo com os autos, o valor devido, referente ao ano de 2020, ultrapassa os R$ 12 mil, além de 10% de honorários advocatícios. A dívida inicial era de 5.471,20, acrescido de correção de R$ 1.471,95, multa de R$ 1.388,63 e juros de R$ 3.888,17, dando um total de R$ 12.219,95.

A famosa “segue os passos” da mãe Glória Pires e o pai de criação Orlando Morais, que também já foram parar na Justiça por causa de dividas de IPTU.

Gloria Pires e Orlando Morais são processados por divida milionária de IPTU

Conforme os dados presentes nos três processos movidos contra Glória Pires e Orlando Morais no Tribunal de Justiça de Goiás, ao qual o colunista Daniel Nascimento teve acesso, o valor da dívida já ultrapassava R$ 146 mil.

O primeiro processo contra Glória e Orlando, foi movido em março do ano passado por conta da dívida no valor de R$ 42.840,46. Os demais também são de maio de 2023, de R$ 90.872,75 e R$ 12,306,38.

Na ocasião a notícia da dívida tomou grande repercussão, pois veio de encontro a diversos vídeos dos inúmeros imóveis mostrados por Antonia Morais, filha do casal.

Segundo Orlando, ele não se incomodava que a herdeira mostrasse todos os detalhes das mansões da família. “É a minha casa.