Coachella 2025 terá Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott como headliners

O vale de Coachella está mais uma vez se preparando para receber um dos maiores festivais de música do planeta. A organização do festival anunciou, nesta Quarta-Feira (20), o seu line-up para o ano de 2025. A festa, que ocorrerá nos finais de semana de de 11 à 13 e 18 à 20 de Abril, terá como headliners Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott, que estará produzindo uma experiência única durante todos os dias do festival.

As Sextas serão dias para os monstrinhos, Lady Gaga será a headliner do dia e a cantora já falou que pretende fazer um show caótico. A cantora publicou em seu Instagram que “Sempre sonhei em criar uma gigante noite de caos no deserto. Eu tenho uma visão que, por motivos além do nosso controle, eu nunca consegui realizar por completo no Coachella, mas quero tentar pelos fãs da música. Eu quero voltar e acertar dessa vez, e eu vou”.

Além dela, Sexta terá como second-line Missy Elliott. Outros destaques para o dia incluem LISA, do grupo de Kpop Black Pink, GloRilla, DJ Mustard, The Marias e FKA Twigs.

Sábado é dia de Rock, já que Green Day vai ser o Headliner do dia. Sobre o seu show, Billie Joe Armstrong, o vocalista da banda, comentou que “Morte, Imposto e Rock & Roll. Nesse mundo virado de cabeça pra baixo, a gente tem uma certeza: Rock & Roll é pra sempre, e precisamos de seu espírito mais do que nunca. Coachella, vamos nos divertir como nunca”.

Green Day terá Charli XCX como side-liner, porém logo após do show da banda, Travis Scott subirá ao palco para realizar o seu set do final de semana. A banda Misfits vai se apresentar em sua formação original, assim como a brasileira Anitta.

O último dia do final de semana será de Post Malone, que, sem querer, revelou sua participação no festival antes da hora quando, nesta Terça-Feira (19), o cantor divulgou as datas e locais dos shows de sua turnê, a “Big Ass Stadium Tour”. a side-liner será Megan Thee Stallion, e o dia também contará com shows de Jennie, de Black Pink, Kraftwerk e Shaboozey.

O grande retorno de Travis Scott para o festival Coachella

Além de performar no sábado, Travis Scott também está responsável por desenvolver a CactusCon, uma experiência experimental e imersiva que ocorrerá durante todo o final de semana. Esse será o grande retorno de Scott para o Coachella, o cantor deveria ter sido um dos headliners da edição de 2020, porém, devido a pandemia da Covid-19, o evento acabou sendo cancelado. Assim, Scott volta para os palcos depois de 8 anos, com sua última apresentação no festival sendo em 2017.

Interessados no festival já podem se inscrever para ganhar acesso à pré-venda dos passes para a festa, que será liberada no dia 22 de Novembro, às 15h (horário de Brasília), a partir do site https://prereg.coachella.com/#reggie-contactinfo-anchor. Fãs que assistiram as edições de 2023 e 2024 do festival terão direito a participar da pré-venda um dia antes, em 21 de Novembro.