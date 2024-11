Andressa Urach grava seu primeiro conteúdo adulto com um homem trans - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Andressa Urach e Enzinho Rocha

Andressa Urach segue realizando diversas parcerias com criadores de conteúdos adultos. Desta vez, o escolhido foi Enzinho Rocha, um homem trans.

Nas redes sociais, a famosa revelou que esta é a primeira vez que ela grava com um homem trans. Ao publicar uma foto com ele, Urach escreveu: "Amei". Enzinho também elogiou Andressa: "Que delícia foi provar dessa lingua". Os vídeos serão publicados no Privacy.