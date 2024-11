D. Marco vem ganhando espaço nas rádios europeias

O DJ e produtor brasileiro D. Marco vem ganhando grande popularidade nas rádios da Europa. Com seu novo EP, lançado recentemente pela gravadora Jardineira Records e intitulado de Disque-Man, trabalho esse que vem acumulando impressionantes 370 suportes em mais de 136 rádios, além de 105 mil Shazams.

O EP não só tem sido aclamado pelas rádios, mas também atraiu a atenção de grandes nomes da house music, como Jamie Jones, Dombresky, Tom Novy, Sam Supplier, Sam Divine e Riva Starr.

O EP tem tido uma boa aceitação nas principais estações de rádio da Europa, tocando em ícones como BBC Radio 1, Select Radio UK e Centreforce, e alcançando países como Reino Unido, Alemanha, Suíça, Grécia, Holanda e Espanha.

O EP conta com cinco faixas: Libre, Poperou, Disque Disque, Retrodance e Poperou (remixado por Giorgio Menegatti), e traz uma sonoridade que evoca a energia nostálgica da house e dance music dos anos 90.

De acordo com D.Marco, sua escolha por texturas e ritmos retrôs é uma homenagem à era de ouro do gênero, ao mesmo tempo em que proporciona uma conexão imediata com o público europeu, onde esses estilos sempre foram marcos culturais.

“Essas duas faixas, Libre e Retrodance, são armas prontas para colocar energia em qualquer pista”, destaca D.Marco.

O lançamento de Disque-Man reforça essa proposta e marca um D.Marco mais maduro, pronto para expandir ainda mais sua carreira no cenário internacional e consolidar seu nome também no Brasil.

A crescente visibilidade do produtor nas rádios europeias e seu impacto nas pistas de dança internacionais demonstram que o DJ e produtor está se estabelecendo como um grande nome a música eletrônica, levando o House Brasileiro para uma nova dimensão global.

D. Marco e suas origens

A trajetória de D.Marco no mundo da música é sólida e remonta às suas primeiras apresentações em clubes icônicos como Ibiza, Space, Cabaret, Lotus, entre outros da cena da época.

Após um período de pausa, ele retomou sua produção e desde então tem explorado uma mistura sofisticada de influências que vão do groove ao retrô, sempre buscando inovar sem perder de vista as raízes do gênero, mostrando que é um nome a ser acompanhado, tanto nas rádios quanto nas produções que vêm por aí.

Em 2015, o DJ retornou à produção musical e se dedicou novamente à sua profissão, lançando EPs em gravadoras renomadas da Europa e dos Estados Unidos. Seus lançamentos incorporam uma vasta gama de influências de diferentes vertentes da House Music, permitindo ao artista experimentar diferentes ideias e temas, onde o resultado é representar a visão artística do criador.