Como será a sonoridade do novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga está preparando um novo álbum que promete retomar a sonoridade de seus primeiros trabalhos, com uma pegada mais voltada para o dark-pop. Em entrevista à Vogue norte-americana, a cantora de 38 anos compartilhou detalhes sobre o projeto, que mistura gêneros e será uma verdadeira celebração das influências musicais que a moldaram ao longo da carreira.

Gaga explicou que o álbum será uma “mistura caótica” de gêneros, com um enfoque mais pessoal e profundo, refletindo sua jornada como produtora e artista. “Quando escrevo, produzo e canto músicas, estou sempre recorrendo ao meu conhecimento da história da música e dos artistas que vieram antes de mim”, afirmou. Ela revelou ainda que, ao retornar a um estilo pop mais sombrio, as suas primeiras conexões com a música voltaram à tona, resultando em um som com muito do espírito de seus álbuns The Fame Monster e Born This Way.

No quesito musical, o novo disco manterá a mistura característica de Gaga entre instrumentos ao vivo e programação eletrônica, elementos que ela já havia explorado em Chromatica. A cantora promete um equilíbrio entre a experimentação sonora e a diversão, com músicas que não são excessivamente sérias, mas sim projetadas para serem curtidas em festas, clubes ou momentos descontraídos. “É um momento para se divertir, para se livrar de suas preocupações”, disse.

Em termos de letras, Gaga abordará sua própria dualidade, lidando com o caos interno enquanto também celebra a vontade de dançar e se divertir. “Cada música é um exercício de caos pessoal – uma maneira de lidar comigo mesma”, afirmou, destacando que o álbum terá uma vibração de libertação e celebração.

Além do lançamento do álbum, Gaga também tem se expressado em lançamentos solos, como a nova versão de “Disease”, que chega às plataformas com uma abordagem mais intimista. A terceira versão da canção, chamada “The Poison Live”, apresenta a cantora ao vivo, acompanhada apenas por uma guitarra de Tim Stewart, com quem trabalhou desde a era Born This Way. Essa versão traz mais tensão à produção, com a guitarra elétrica intensificando a dor presente na letra, algo que Gaga encontrou de forma inédita, ao explorar sua dor emocional de maneira mais visceral.

O novo álbum de Lady Gaga, com suas influências e sonoridade única, promete ser uma nova fase da artista, repleta de introspecção e diversão, para agradar tanto aos fãs mais antigos quanto àqueles que estão acompanhando sua evolução musical.

Confira o que Lady Gaga disse sobre clipe de ‘Disease’

Lady Gaga lançou, nesta terça-feira (29), o clipe de seu novo single Disease, onde mergulha em temas intensos de vulnerabilidade e enfrentamento de seus conflitos internos. Em um relato sincero, compartilhado com seus fãs na plataforma X, a cantora revelou como a faixa reflete sua luta com os “demônios interiores” e o processo de autoconhecimento.

“Nunca foi fácil para mim encarar como sou seduzida pelo caos e pela turbulência”, escreveu Gaga. “Isso me faz sentir claustrofóbica. ‘Disease’ é sobre encarar esse medo, enfrentar minha escuridão interior e aceitar que, por mais que tente, nem sempre consigo escapar dessas partes de mim que me assustam.”

A artista ainda reforçou a ideia de que mesmo quando tenta fugir, esses elementos permanecem como parte essencial de quem ela é. No clipe, Gaga explora a temática da transformação e resiliência, apresentando uma narrativa visual intensa de dança, corridas e movimentos de purgação, como uma forma de enfrentar seus medos e chegar a uma reconciliação consigo mesma.

“Posso correr e correr, mas eventualmente encontrarei essa parte de mim novamente, mesmo que seja só por um momento”, afirmou a cantora. Para ela, essa aceitação traz uma beleza única, uma “integração” que é “minha e aprendi a lidar com ela”.

Em uma última reflexão, Lady Gaga compartilhou uma mensagem de força: “Sou a maestra da minha própria sinfonia. Sou cada ator nas peças que são minha arte e minha vida”, expressou.

Ela concluiu a postagem com uma mensagem de empoderamento: “Não importa o quão assustadora seja a pergunta, as respostas estão dentro de mim. Eu me salvo continuando. Sou eu por inteiro, sou forte e estou pronta para o desafio. Feliz Dia das Bruxas.”