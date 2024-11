Em sua 10ª edição, Camp Flog Gnaw traz momentos icônicos para a música da costa oeste

Com o seu humilde começo em 2012, no estacionamento do The Novo, Camp Flog Gnaw, festival de autoria de Tyler, the Creator, hoje se encontra, em sua 10ª edição, como um dos principais festivais liderados por um artista. Agora no estacionamento do estádio dos Dodgers, Camp Flog Gnaw inundou a cidade de Los Angeles com fãs dos maiores astros de Hip-Hop da atualidade no final de semana dos dias 16 e 17 de Novembro.

Tyler provou, neste final de semana, seu talento como produtor musical. Somente em um festival organizado por uma mente tão criativa quanto a de T seria capaz de misturar o público da Shoegazer novata Wisp com o ato clássico de Hip-Hop de Ma$e. Durante todo o festival, a plateia parecia estar completamente imersa no show sendo apresentado, independente do tamanho do artista ou gênero tocado.

A 10ª edição do Camp Flog Gnaw foi um marco importante na carreira de Tyler, porém o artista não esqueceu de suas origens, e dedicou boa parte de seu festival para relembrar seu legado. O cantor convidou Brick Stowell, fotógrafo arquivista que documentou o início do coletivo Odd Future, onde Tyler lançou sua carreira, para realizar a exposição “Almost Famous”, que retrata a trajetória dos jovens de Compton. Além disso, Syd, Mike G, Left Brain, Domo Genesis e Earl Sweatshirt, membros da Odd Future, apresentaram sets.

O festival também foi um ótimo momento para as mulheres do Hip-Hop, que a cada dia ganham mais espaço no cenário musical. Sexxy Red já virou uma sensação em festivais de música, e no Camp Flog Gnaw não foi diferente. A cantora já havia aparecido na primeira noite do evento, durante o set de Tyler, porém foi durante seu show que Red expôs todo o seu gingado que definiu sua carreira.

A novata Doechii também foi um destaque no evento. A rainha do pantano teve uma trajetória incrível esse ano, lançando um álbum de debut aclamado, com “Alligator Bites Never Heal”, e recebendo uma benção de Kendrick Lamar. O seu set foi realmente um momento de comemoração para a jovem cantora, que, em um palco decorado como um pantano da Flórida, convidou SZA, sua madrinha musical, para performar seu collab “Persuasive”.

Camp Flog Gnaw traz grandes nomes do Hip-Hop para comemorar a cultura

Apesar do festival ter sido um espaço para tantos novos artistas, quantos atos já consagrados, mostrarem sua música, Três sets definiram o Camp Flog Gnaw. No final do primeiro dia, após uma série de shows de alta qualidade, Tyler, the Creator, o realizador e um dos headliners do festival, subiu ao palco principal.

O rapper começou o seu set com as primeiras músicas de “Chromakopia”, seu novo álbum que já está a três semanas seguidas no topo das paradas da Billboard. acompanhado do coro de uma plateia massiva, Tyler mostrou toda sua habilidade como artista, não apenas cantando, mas dançando e atuando suas músicas.

Porém, ele não se contentou apenas em cantar músicas de seu álbum mais recente. Em clima de comemoração ao 10° aniversário de seu festival, Tyler apresentou um setlist que passou por toda a sua história como artista, passando pelos seus maiores sucessos, em um show recheado de emoções para os fãs do artista.

No próximo dia do Camp Flog Gnaw, perto do fim do evento, o DJ Mustard, lenda do Hip-Hop da costa oeste, realizou uma apresentação recheada de convidados para homenagear a música de sua cidade. O show começou com o rapper Tyga subindo ao palco e performando “Rack City”, e foi seguido por uma homenagem de Mustard à Fatman Scoop e Nipsey Hustle, marcando o primeiro grande momento de seu set.

O segundo momento veio logo em seguida, quando o DJ começou a tocar “Crew Love”, colaboração entre os músicos Drake e The Weekend. Na hora em que Drake deveria cantar seus versos solos, Mustard gritou “Brincadeira” e mudou a música para “Like That”, distrack de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar direcionado ao artista canadense.

O show continuou por mais um tempo, com Mustar convidando mais artistas de Los Angeles, e de sua cidade natal de Compton, como Shoreline Mafia, YG, Ty Dolla $ign e Roddy Ricch. O produtor musical ainda dedicou uma parte de seu set para a costa leste do país, chamando Big Sean para representar Detroit.

Mustard então trouxe a plateia de volta para Los Angeles, e pro Camp Flog Gnaw, exibindo no telão de seu palco o letreiro de Hollywood em chamas soletrando seu nome. Foi então que o palco inteiro se apagou, e as frases icônicas do filme “O Sexto Sentido” levaram a plateia à loucura. “I see dead people”, com isso, Mustard terminou o seu set lendário com sua colaboração icônica com Kendrick Lamar, “Not Like Us”.

Finalizando o Camp Flog Gnaw com chave de ouro, Tyler trouxe aos palcos seu colaborador, e amigo de longa data, Playboi Carti. Apesar da espera para seu novo álbum estar a cada dia maior, Carti conseguiu saciar seus fãs em seu curto, porém animado set, que teve até mesmo a participação de The Weekend.