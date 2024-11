Andressa Urach brinca sobre romance com Janja: "Muito bonita, até pegaria"

Andressa Urach segue sendo a "rainha dos virais" nas redes sociais. Neste domingo (24/11), um vídeo da influencer falando sobre um possível romance com a primeira-dama do Brasil, Rosângela Silva (a Janja), repercutiu entre internautas. Andressa falava com a equipe do jornalista Luiz Bacci quando foi questionada sobre quem preferia, Janja ou Lula. Andressa foi enfática.



"Janja! Não tenho nada contra , acho até ela muito bonita, até pegaria. Brincadeira", respondeu entre risos.

Andressa Urach revela que pegaria Janja Lula, primeira-dama do Brasil. pic.twitter.com/ytpeVPEh0S — poponze (@poponze) November 24, 2024

Além da brincadeira, Andressa também fez uma análise sobre o papel político de Janja durante o atual governo. "Acho que ela está tendo um papel fundamental ao lado do Lula. Teve algumas declarações polêmicas, mas as pessoas têm opiniões e as opiniões devem ser respeitadas", defendeu.

Histórico de polêmicas

Na última semana, Andressa voltou a viralizar ao compartilhar um desejo inusitado: transar com mais de 919 homens diferentes. A gaúcha fez o desabafo após compartilhar uma notícia sobre uma polonesa que marcou o recorde ao fazer sexo com 919 homens.

"Quero bater esse recorde", escreveu Andressa acompanhada de uma enquete sobre o apoio dos seguidores sobre o assunto. Vale lembrar que Andressa foi parar no hospital após transar com oito homens no começo desta semana e sofrer com dores pélvicas.