O que foi revelado sobre novo projeto musical de Luan Santana

Luan Santana continua surpreendendo seus fãs com o desenrolar do projeto “Luan ao Vivo na Lua”, e nesta quinta-feira, 21 de novembro, às 21h, chegou às principais plataformas de áudio a aguardada canção “Parece”. A música faz parte do segundo EP do projeto, que já é considerado um marco na carreira do cantor, trazendo uma experiência musical imersiva e inovadora.

Gravado em 2023, o show que deu origem ao DVD “Luan ao Vivo na Lua” tem sido apresentado ao público gradualmente, aumentando a expectativa e permitindo que cada faixa seja apreciada em seu tempo. Com um repertório mais autoral, Luan assina a composição de “Parece” ao lado de Patrick Graue, Gui Dias e Theo.

A novidade não para por aí: nesta sexta-feira, 22 de novembro, o videoclipe oficial de “Parece” foi lançado no canal do cantor no YouTube, prometendo imagens tão marcantes quanto a canção.

O projeto, que teve a música “Clone” como faixa de estreia, traz outras oito canções na fase Crescente: “Meia-Noite às Seis”, “Eles Estavam Certos”, “Decidida a Me Esquecer”, “Se Arrependimento Matasse”, “Certeza”, “Coisas que eu Não Vou Deixar de Ter” e “Sedutor”. Com 13 faixas inéditas no total, o DVD pretende conquistar fãs em países como Brasil e Portugal.

A gravação foi realizada em Cotia (SP), apenas para um seleto grupo de fãs e convidados, e trouxe uma proposta cenográfica que transporta o público para o universo lunar. A concepção visual e técnica é assinada por grandes nomes: a cenografia ficou a cargo de Zé Carratu, enquanto a direção-geral foi conduzida por Douglas Aguillar.

Combinando iluminação, áudio de alta qualidade e efeitos inéditos, o espetáculo foi planejado para criar uma experiência única, que faz o público sentir-se literalmente na Lua. O sucesso do projeto reforça a capacidade de Luan Santana em inovar e emocionar sua audiência com criatividade e autenticidade.

Quem é Jade Magalhães? Namorada de Luan Santana está grávida

Luan Santana e Jade Magalhães compartilharam uma notícia emocionante: o casal está à espera do primeiro filho. Após reatarem o relacionamento no início deste ano, os dois deixaram fãs e amigos famosos animados com o anúncio da gravidez.

Jade e Luan, que já foram noivos, haviam terminado o relacionamento em 2020, mas voltaram a ficar juntos no começo de 2024. A notícia trouxe muita alegria e expectativa para o casal e seus seguidores, que acompanham de perto a história de amor dos dois.

Magalhães, de 31 anos, é uma influenciadora digital formada em Moda por uma universidade do Paraná. Natural de Alto Taquari, Mato Grosso, Jade é filha de Maurício Joel de Sá, ex-prefeito da cidade. Em 2017, seu pai teve os bens bloqueados pela Justiça sob acusação de superfaturar a reforma de ônibus, além de estar envolvido em atividades agropecuárias na região.

No Instagram, onde acumula quase 2 milhões de seguidores, Jade compartilha um estilo de vida sofisticado. Ela frequentemente posta fotos ao lado de Luan, exibindo looks de grife e momentos de seu dia a dia. Jade e Luan se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor em Alto Taquari.

Na época, Luan tinha apenas 17 anos e estava no início de sua carreira como cantor sertanejo. O relacionamento se tornou público meses depois e, desde então, os dois têm vivido uma relação de altos e baixos, mas sempre com muito amor e companheirismo. Com a chegada do primeiro filho, o casal inicia uma nova fase de sua jornada juntos, para a alegria de todos que torcem por eles.