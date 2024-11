Detalhes sobre novo single ‘Winter Ahead’ do V, do BTS - (crédito: TMJBrazil)

V, integrante do BTS, está prestes a lançar mais um single mesmo enquanto cumpre seu serviço militar obrigatório. “Winter Ahead”, uma colaboração com o cantor Park Hyo Shin, será disponibilizada em todas as plataformas digitais no dia 29 de novembro, conforme anunciado pela BIGHIT MUSIC.

A nova música sucede “FRI(END)S”, lançada em março, e promete trazer uma atmosfera introspectiva e aconchegante. Em comunicado oficial, a gravadora descreveu a faixa como uma canção jazz-pop com um toque melancólico, destacando as vozes suaves e harmoniosas de V e Park Hyo Shin.

“A música transmite a mensagem de que a felicidade pode ser encontrada ao estar ao lado de quem se ama. Esperamos que, ao ouvir ‘Winter Ahead’, você possa encerrar o ano em harmonia com seus entes queridos”, declarou a empresa.

Além de “Winter Ahead”, V presenteará os fãs com uma nova versão da clássica música natalina “White Christmas”, de Bing Crosby, prevista para ser lançada no dia 6 de dezembro.

BTS e o serviço militar

Desde setembro de 2023, V está cumprindo seu serviço militar obrigatório, assim como outros membros do BTS, incluindo RM, Jimin, Jungkook e Suga. J-Hope e Jin, que ingressaram antes, já foram liberados de suas funções. O grupo deve retomar suas atividades como um todo em 2025, quando todos os membros tiverem concluído suas obrigações militares.

O lançamento de “Winter Ahead” é mais uma demonstração do comprometimento de V com seus fãs, mesmo em meio a essa pausa nas atividades do BTS como grupo. Aproveite para conferir o novo single e celebrar o fim de ano ao som de uma mensagem calorosa e reconfortante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIGHIT MUSIC (@bighit.music_)

Detalhes sobre o 1° álbum solo de Jin, do BTS

Jin, integrante do BTS, deu início a uma nova etapa em sua carreira musical com o lançamento de seu primeiro álbum solo, “Happy”. O projeto, lançado após o término de seu serviço militar obrigatório, celebra sua jornada pessoal e artística, além de reforçar sua conexão com os fãs, conhecidos como ARMY.

Composto por músicas que exploram temas de felicidade e autodescoberta, o álbum apresenta colaborações com artistas internacionais renomados, como Gary Barlow, do Take That, Taka e Toru, do ONE OK ROCK, e Wendy, do Red Velvet. Cada faixa reflete a vontade de Jin de transmitir alegria aos ouvintes enquanto expressa seu carinho e saudade dos fãs.

Jin descreveu o processo criativo de “Happy” como uma oportunidade de refletir sobre sua trajetória e a importância do ARMY. “Montar o álbum me permitiu fazer uma pausa e refletir sobre o quanto os ARMYs significam para mim. Trabalhei pensando no que queria transmitir a eles e em como trazer felicidade, especialmente durante nosso tempo separados”, disse ele em entrevista à Billboard.

O álbum inclui o single principal “Running Wild”, uma faixa vibrante e otimista com colaboração de Gary Barlow, que busca inspirar as pessoas a enfrentarem desafios com energia e determinação. Já a canção “I’ll Be There”, com toques de rockabilly, foi escolhida para ser o primeiro lançamento do projeto.

“Quis começar com algo divertido e cativante. A ideia era oferecer um pouco de alegria antes do lançamento do álbum completo”, explicou Jin. A lista de colaboradores de “Happy” destaca a diversidade de estilos e talentos que compõem o projeto. Taka e Toru, do ONE OK ROCK, co-produziram a faixa “Falling”, enquanto Wendy, do Red Velvet, uniu forças com Jin no dueto emocionante “Heart on the Window”.

“Queria trabalhar com pessoas cujas músicas e talentos eu admiro. Cada colaborador trouxe algo único para o álbum, o que tornou o processo ainda mais especial”, revelou o artista. Embora “Happy” represente uma nova fase, Jin deixou claro que sua conexão com o BTS permanece inabalável.

Ele considera o álbum uma extensão de sua paixão pela música e uma oportunidade de explorar novos estilos, sem se distanciar de suas raízes no grupo. “A única banda da qual farei parte agora e para sempre é o BTS”, afirmou.