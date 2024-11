Saiba o que Kesha disse sobre suposto uso de IA em capa

A cantora Kesha tem sido alvo de críticas nas redes sociais após a divulgação da capa de seu próximo single, “Delusional”, que será lançado no dia 29 de novembro. A arte, que mostra várias bolsas espalhadas por uma rua, algumas delas com o título da música pintado com spray preto, levantou suspeitas entre os fãs por apresentar elementos que aparentam ser criados por inteligência artificial (IA).

Os detalhes que chamaram a atenção do público incluem caracteres nas peças que não se parecem com letras e outros elementos visuais que muitos consideram indicativos do uso de ferramentas baseadas em IA.

No Instagram, um seguidor expressou seu descontentamento: “Kesha, nós te amamos, por favor, não recorra à IA. Você é conhecida por sua arte, por favor, não use um programa que rouba de outros artistas para promover seu trabalho.” Outro sugeriu uma alternativa mais simples: “Uma selfie teria sido melhor.”

No X (antigo Twitter), os comentários também refletiram a insatisfação. Um usuário declarou: “Kesha ilysm [eu te amo muito], mas nunca mais use IA… não só tem muitos erros, como também é desrespeitoso com os designers. Este post não tem a intenção de odiar Kesha. Eu amo tanto essa mulher, é apenas necessário chamar a atenção dos artistas quando eles fazem algo que não é legal.”

Até o momento, Kesha não se pronunciou sobre as acusações ou as críticas relacionadas à possível utilização de IA na produção da arte. A polêmica surge enquanto a artista promove “Delusional”, que sucede o single “Joyride”, lançado em agosto.

Embora ainda não esteja claro se a capa realmente foi criada com o auxílio de inteligência artificial, a discussão destaca a crescente tensão entre artistas, fãs e o uso de tecnologias emergentes no processo criativo.

Tudo sobre o videoclipe de ‘Joyride’ da Kesha

A cantora Kesha lançou o videoclipe de “Joyride, marcando uma nova fase em sua carreira e destacando sua ousadia criativa. Dirigido por Dimitri Basil, Cooper Roussel e Laura Gorun, o vídeo é uma aventura cinematográfica repleta de adrenalina. Na produção, Kesha percorre o deserto em um conversível vermelho, sendo perseguida por helicópteros, assassinos armados e um homem sem camisa determinado a alcançá-la.

O clipe termina com uma nota enigmática, deixando o público ansioso pelo que está por vir. Segundo um comunicado à imprensa, o vídeo estabelece a narrativa para “Delusional,” a próxima música de Kesha, com lançamento previsto para 29 de novembro. Além disso, promete ser o prelúdio de um grande ano em 2025 para a artista.

“Joyride” foi lançada no Dia da Independência dos EUA, marcando o primeiro single sob a gravadora independente de Kesha, Kesha Records, e seu retorno à música após resolver o processo de difamação contra Dr. Luke em junho de 2023. A faixa também simboliza sua liberdade criativa, sendo seu primeiro lançamento desde que deixou a gravadora Kemosabe da RCA. Coescrita por Madison Love e Zhone, que também produziu o single, a música reflete a nova autonomia artística da cantora.

Recentemente, Kesha também chamou a atenção ao se apresentar ao lado de Charli XCX durante a turnê Sweat, em outubro. Juntas, elas performaram um remix de “Spring Breakers.” A artista ainda surpreendeu os fãs ao revisitar seu icônico hit “Tik Tok” em parceria com Charli e Troye Sivan, reforçando sua conexão com o público e sua relevância na indústria.

Com “Joyride”, Kesha reafirma seu espírito inovador e prepara os fãs para uma sequência de lançamentos que prometem surpreender e consolidar sua trajetória como uma das grandes vozes do pop contemporâneo.