Bastidores de Ariana Grande em ‘Wicked’

Ariana Grande está em destaque nos cinemas como Glinda, no aguardado filme musical Wicked. Embora sua atuação tenha dividido opiniões entre os críticos, o longa já é apontado como um potencial sucesso de bilheteria, marcando um momento significativo na carreira e vida pessoal da cantora e atriz. Confira cinco curiosidades sobre a participação de Ariana nos bastidores:

1. Uma fã realizando um sonho

Desde os 10 anos, Ariana Grande é apaixonada por Wicked, que assistiu na Broadway ainda criança. Interpretar Glinda no filme é a realização de um sonho antigo, misturando o pessoal ao profissional.

2. Nome completo nos créditos

Ariana optou por ser creditada como Ariana Grande-Butera, seu nome completo, no filme. Segundo ela, essa escolha foi uma forma de homenagear a garota que se apaixonou pelo musical anos atrás.

3. Ligação com a música “Popular”

Antes mesmo de viver Glinda, Ariana já havia revisitado o universo de Wicked com a música “Popular Song”, lançada em 2013, que inclui um sample da icônica canção “Popular”, interpretada por sua personagem no filme.

4. Estilo nos bastidores

O figurinista do longa revelou que Ariana e Cynthia Erivo (Elphaba) pediram sapatos com saltos muito altos para o filme. Com 1,54m de altura, ambas queriam parecer mais esguias na tela grande, o que trouxe um charme único às suas performances.

5. Romance nos bastidores

Embora Glinda não corresponda ao amor de Boq na trama, a química ultrapassou as câmeras. Ariana começou um relacionamento com Ethan Slater, que interpreta o personagem no filme. Ambos terminaram seus casamentos e assumiram o romance, que segue em destaque nas manchetes.

Um marco para Ariana Grande

Mais do que um trabalho, Wicked simboliza um momento de transformação para Ariana, consolidando sua presença no cinema e revisitando um capítulo importante de sua vida. Fãs e críticos aguardam ansiosos o impacto do filme, que promete ser um divisor de águas na carreira da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Ariana Grande revela desejo de se dedicar ao teatro musical

Ariana Grande falou sobre sua carreira e o que os fãs podem esperar dela no futuro.

Durante a conversa com Bowen Yang e Matt Rogers, no podcast Las Culturistas, ela afirmou querer retornar à Broadway algum dia. “É meu coração“, disse ela, que começou em 13: The Musical, seguido por seu papel como Cat Valentine em Victorious da Nickelodeon.

“Vou dizer algo tão assustador — vai assustar meus fãs e todo mundo, mas eu os amo, e eles vão lidar com isso, e ficaremos aqui para sempre. Eu sempre farei música, sempre subirei no palco, sempre farei coisas pop, eu prometo de mindinho. Mas não acho que fazer isso no ritmo que tenho feito nos últimos 10 anos é onde vejo os próximos 10 anos.”, revelou.

“Reconectar-me com essa parte de mim que começou no teatro musical e que ama comédia, e isso me cura — encontrar papéis para usar essas partes de mim e colocá-las em pequenas casas e personagens e partes e vozes e músicas”, acrescentou. “O que fizer sentido, ou quaisquer papéis que acharmos adequados, ou onde eu realmente possa fazer um bom trabalho ou honrar o material, eu realmente adoraria. Acho que é muito melhor para mim. Estou ficando emocionada.”