Tudo o que se sabe sobre o novo álbum de Anavitória

O duo Anavitória surpreendeu os fãs na última quinta-feira (21) ao anunciar o lançamento de um novo álbum de estúdio, marcado para o dia 12 de dezembro de 2024. O disco será o primeiro trabalho inédito desde “COR”, lançado em janeiro de 2021, e promete trazer o projeto mais maduro da carreira das artistas, que também celebram uma década de trajetória musical.

Formado por Ana Caetano, 30, e Vitória Falcão, 29, o duo divulgou a novidade nas redes sociais, acompanhada de uma série de fotos em um cenário urbano e um vídeo reflexivo sobre a jornada do grupo. “Poder caminhar nesse trabalho e dar vida a tantos sentimentos, muitos não sabidos e nem processados pelo entendimento de nosso corpo, sempre vai ter seu quê de segredo. Estamos mais do que prontas para a nova aventura que esse passo novo tem para revelar”, compartilharam.

Com raízes na cidade de Araguaína (TO), o Anavitória nasceu em 2014, quando as artistas se uniram em um projeto musical que logo ganhou notoriedade com o álbum de estreia, “Anavitória” (2016). O sucesso da faixa “Trevo (Tu)”, em parceria com Tiago Iorc, projetou o duo no cenário nacional. Agora, com quatro discos no currículo, as artistas destacam o amadurecimento em seu novo trabalho: “Esse é nosso trabalho mais maduro, mais divertido e mais diverso dentro do nosso universo”, afirmaram em comunicado.

Em 2024, Ana e Vitória participaram da música “Ao Teu Lado”, do álbum “Caju”, de Liniker. A colaboração rendeu ainda uma apresentação conjunta no Espaço Unimed, em São Paulo, consolidando o espírito colaborativo do duo. Além do novo álbum, Anavitória já tem compromissos marcados para 2025, como a participação no Primavera Sound Portugal, reafirmando sua presença em palcos internacionais.

O álbum, cujo título ainda não foi revelado, estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 12 de dezembro. Sem muitos detalhes adicionais, o projeto mantém um ar de mistério, alimentando a expectativa dos fãs e reforçando a essência artística do duo, que preza por autenticidade e inovação.