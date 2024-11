Como foi o início da turnê solo de Zayn Malik

Após um período de adiamento, Zayn Malik finalmente deu início à sua tão esperada “Stairway To The Sky Tour”. Originalmente, o cantor planejava começar a turnê em outubro deste ano, mas a perda trágica de seu ex-colega de banda Liam Payne, falecido em outubro, levou o músico a adiar as datas. Zayn, visivelmente abalado pela morte de Liam, optou por remarcar os shows, com as apresentações nos Estados Unidos agora programadas para janeiro de 2024.

Zayn compartilhou a decisão nas redes sociais, explicando a situação com sensibilidade: “Tomei a decisão de adiar a temporada de shows nos Estados Unidos com a ‘Stairway To The Sky Tour’. As datas foram remarcadas para janeiro e vou publicá-las assim que estiver tudo pronto”, escreveu ele, referindo-se à “perda dolorosa” vivida após o falecimento de Liam.

Em uma carta aberta no Instagram, Zayn expressou sua dor pela partida do amigo, chamando-o de “irmão” e destacando os momentos positivos que compartilhou ao longo dos anos com Liam. O cantor também postou uma foto histórica de ambos, quando ainda eram membros da One Direction, mostrando o vínculo profundo que sempre os uniu. A morte de Liam, ocorrida em Buenos Aires devido a um acidente trágico, deixou os fãs e colegas de banda devastados.

Zayn foi um dos primeiros a comparecer ao velório de Liam, realizado em 20 de novembro, junto com outros ex-integrantes da One Direction, como Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. Zayn deixou a One Direction em 2015 e desde então tem construído sua carreira solo com grande sucesso.

Seu primeiro álbum solo, “Mind of Mine”, foi lançado em 2016, seguido por outros três discos, incluindo o mais recente, “Room Under The Stairs”, lançado em maio deste ano. A turnê “Stairway To The Sky” marca um importante capítulo na carreira de Zayn, que agora se apresenta para um público ansioso para vê-lo em sua jornada musical individual.

Após o período de luto e reflexão, o cantor segue com sua turnê, levando consigo a memória de Liam e uma nova fase de sua carreira solo, com shows que começam em Leeds, no Reino Unido, às 15h (horário de Brasília).

Saiba as novas datas da turnê de Zayn Malik

