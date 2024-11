Detalhes sobre as novas parcerias musicais de Anitta

Em entrevista ao programa “Fantástico” neste domingo (24), Anitta revelou mais informações sobre seu próximo projeto musical, intitulado “Ensaios da Anitta”. O álbum, totalmente em português, será focado no universo do Carnaval, com a cantora celebrando sua tradicional série de shows carnavalescos. Anitta destacou que o nome do projeto reflete a alegria que sente ao realizar esses eventos anuais, e promete trazer todos os ritmos característicos dessa festa popular.

O novo trabalho contará com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo e Simone Mendes. Embora a cantora tenha confirmado essas colaborações, outros detalhes sobre parcerias ainda estão em segredo, mas Anitta provocou seus fãs com pistas nas redes sociais, revelando apenas as silhuetas de alguns artistas.

Embora a data oficial de lançamento não tenha sido confirmada, a cantora deixou os fãs ansiosos ao mencionar o dia 5 de dezembro em uma publicação enigmática nas redes sociais. A postagem, que mistura fotos e vídeos de momentos do Carnaval, trazia a legenda: “Sonhei que eu tava num lugar perfeito e 5 de dezembro era carnaval.” Esse teaser gerou grande expectativa, sinalizando que o álbum estará disponível em breve, justamente quando a temporada de festas carnavalescas começa a se aquecer.

Além do novo álbum, Anitta também revelou que está trabalhando em um livro, embora tenha preferido manter os detalhes em segredo por enquanto. Durante a entrevista, a cantora falou também sobre sua participação no Prêmio Multishow, onde será homenageada com o Troféu Vanguarda no próximo dia 3 de dezembro. Ela explicou o significado do termo “vanguarda” em sua carreira, dizendo que significa “ser à frente do seu tempo, iniciar ou fortificar um movimento, abrir portas e caminhos”, e destacou a importância de retornar ao evento depois de tanto tempo.

Com novos projetos musicais, literários e uma série de parcerias de peso, Anitta segue consolidando sua posição de destaque no cenário cultural e musical brasileiro. O lançamento de “Ensaios da Anitta” promete ser mais uma grande fase da carreira da artista, com forte presença no Carnaval e muitas surpresas pela frente.