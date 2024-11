Kendrick Lamar lança álbum surpresa em meio a grande ano para o artista

Após um ano histórico para o rapper da cidade de Compton, Kendrick Lamar corou 2024 com o lançamento surpresa do seu sexto álbum de estúdio, “GNX”. K-dot já havia soltado dicas que estava produzindo um novo álbum, com a maior delas sendo um teaser de uma nova faixa no início do vídeo clipe da música “Not Like Us”. Porém, ninguém esperava que o artista lançasse o novo álbum tão cedo, nem mesmo os seus colaboradores mais próximos.

Em entrevista para a Billboard, DJ Mustard, produtor que trabalhou junto a Kendrick em “Not Like Us”, e co-produtor em duas faixas do novo álbum, esclareceu que “Foi uma surpresa pra mim, assim como foi pra todo mundo. Eu achei que ele lançaria no começo do próximo ano, talvez próximo do super bowl. Eu estava na acadêmia malhando e eu vi que ele tinha lançado um teaser de uma música, e eu penso “caralho, essa porra vai lançar semana que vem”, talvez durante a Ação de Graças. 10 minutos depois, ele lança o álbum”.

O teaser a qual Mustard se refere foi um trailer lançado na última Sexta-Feira (25) no youtube oficial de Kendrick Lamar. Nele, o cantor dirige um Buick Grand National Regal GNX 1987, que dá nome ao álbum, enquanto uma nova música é tocada no background. É interessante notar que a faixa do trailer não faz parte da tracklist do LP, o que fez com que fãs discutissem a possibilidade de Lamar já estar preparando um novo lançamento para 2025.

2 anos após “Mr. Morale & The Big Steppers”, álbum mais profundo e íntimo da carreira de Kendrick, “GNX” vem com uma sonoridade característica da costa Oeste. Diferente de seus últimos álbuns, o lançamento mais recente de Kendrick Lamar deixa de lidar com assuntos mais sérios para focar no momento atual do cantor. Enquanto antes Lamar cantava sobre a desigualdade racial dos Estados Unidos em “Damn”, álbum que rendeu ao cantor um Pulitzer, agora Kendrick foca em rimar sobre sua superioridade como Rapper.

Depois do ano que teve, onde completamente dominou Drake em uma das maiores brigas da história do Hip-Hop, ganhou 7 nomeações nos Grammys pelas músicas produzidas contra o canadense e foi escolhido como atração do show de intervalo do superbowl, Kendrick Lamar está mais que justificado em produzir um álbum comemorando o seu sucesso.

Em seu novo álbum, Kendrick Lamar rebate críticas de colegas

Muito foi dito sobre K-Dot durante o ano de 2024. Um dos grandes destaques foi a sua briga com Drake, onde o canadense o acusou de, entre outras coisas, não representar o cenário musical da Costa Oeste, cometer abuso doméstico e não ser o pai de uma de suas crianças. Esses comentários foram respondidos pelo cantor ao longo de uma série de diss tracks contra o canadense, mas não foram as únicas críticas que Kendrick recebeu este ano.

Uma das maiores polêmicas na qual Lamar se envolveu foi a sua escolha para o Superbowl LIX. O evento ocorrerá em Nova Orleans, cidade natal do rapper Lil Wayne, e por isso muitos contemporâneos da cena do Hip-Hop, como Nicki Minaj e Birdman, criticaram a escolha de Kendrick para o evento. O próprio Lil Wayne acusou Lamar de ter roubado sua oportunidade, o impedindo de apresentar o show em sua cidade natal.

Na abertura de “GNX”, na música “Wacced Out Murals”, Kendrick critica seus colegas pelas críticas, soltando barras como “Eu costumava dançar para The Carter III, eu segurava minhas correntes com orgulho/Que ironia, eu acho que meu trabalho duro decepcionou Lil Wayne” e “Ganhei o Super Bowl é o único que me parabenizou foi o Nas”, revelando a falta de apoio que a comunidade tem demonstrado.

Mas não foi só isso que Kendrick Lamar cantou sobre em “Wacced Out Murals”. A música inteira é um aviso para seus pares, onde Kendrick deixa claro que ele é o melhor. Um grande destaque da música vai para quando o artista canta sobre Snoop Dogg. O rapper é uma das maiores fontes de inspiração para Kendrick Lamar, então quando Snoop repostou a música “Taylor Made Freestyle, diss track de Drake direcionado a Kendrick, que usa de IA para imitar a voz de Snoop, Lamar ficou confuso.

Na música, Kendrick expressa sua decepção com o seu ídolo, cantando “Snoop postou “Taylor Made”, eu rezei que fosse a maconha/Eu não conseguia acreditar, eu tive que deixar pra lá”. Comicamente, Snoop respondeu a crítica, postando em seu twitter que tinha sim sido a maconha, e declarando Kendrick Lamar o rei do Oeste.

Confira: