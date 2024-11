Kanye West é processado por agressão sexual

Kanye West está sendo processado por agressão sexual por, alegadamente, ter enforcado e “engasgado pornograficamente” uma modelo durante a gravação de um videoclipe. O caso teria ocorrido em setembro de 2010, no hotel Chelsea, em Manhattan.

A modelo Jeniffer An havia sido contratada para participar como uma figurante para o vídeo da música “In For The Kill“, da dupla de pop La Roux, quando West chegou no set e a assediou.

O processo do caso foi aberto nesta última Sexta-Feira (22), nele, An, que é modelo, e finalista do reality show America’s Next Top Model, descreve o caso em detalhes. Kanye West teria chegado no meio das gravações do clipe e tomado controle da equipe de produção, apesar da presença do diretor do clipe, Kinga Burza, no set.

O rapper então enfileirou as modelos presentes em um corredor, apontou para An e disse “Me deem a garota Asiática”. A modelo descreve que se sentiu “desconfortável”, mas que “obedeceu relutantemente”. Ela, que estava vestindo apenas uma lingerie, então comentou com West que “não estava vestindo muito”, ao que o cantor respondeu dizendo “isso é exatamente o motivo de eu ter te escolhido”.

Os dois então foram até um sofá, onde An descreve West como estando “em cima dela” e “respirando pesadamente”. O rapper então direcionou a equipe a focar a câmera na cara da modelo, e então aconteceu. De acordo com o processo, Kanye West “Começou a enforcar a requerente com uma mão. Ele então colocou sua outra mão ao redor do pescoço dela e continuou a estrangulá-la com as duas mãos”.

O processo continua, alegando que “Depois, ele enfiou vários dedos na boca dela, movimentou eles continuamente em uma moção de dentro para fora, e a engasgou em uma emulação de sexo oral forçado”. O cantor então, durante o ato teria gritado “Isso é arte. Isso é arte, caralho. Eu sou igual a Picasso”. Ao lembrar do caso, An descreve as ações de Kanye West como similares a aquelas realizadas no fetiche de “BDSM”.

O processo também alega que West teria usado as suas duas mãos para espalhar saliva no rosto da modelo, borrando a sua maquiagem. An descreve que, após entrar em pânico devido aos dedos de West, ela olhou ao redor procurando por alguém que pudesse a ajudar, mas ninguém interviu.

A modelo então começou a sentir dificuldade para respirar e “desmaiou momentaneamente”. Quando An estava saindo do set, ela se encontrou com Selita Ebanks, a então esposa de Kanye West, que estava o acompanhando na filmagem, mas a ex-modelo da Victoria Secret’s simplesmente desviou o olhar rapidamente.

Kanye West é processado por estrangulamento e agressão

An também nomeou a Universal Music Group em seu processo, acusando a empresa de ter planejado o aparecimento de Kanye no clipe e por depois ter “Falhado em investigar” ou tomar ação contra o cantor. Já West está sendo acusado de quebrar as leis federais de Nova York sobre estrangulamento em segundo grau, crime sexualmente motivado e agressão.

Após abrir o processo, An declarou a Rolling Stone “Mulheres na industria da música e do entreterimento tem sido vitimas de abuso sexual a anos, e não há recursos para denunciar ou implementar mudanças. Esse é um espaço perigoso para mulheres. Somos essencialmente objetos no mundo do entretenimento.”

A modelo então frisa que “As indústrias têm prosperado ao nos colocar em dinâmicas de poder abusivas. Fora a criação de precedentes legais, sobreviventes de abuso sexual não tem nada. Eu espero responsabilizar o abusador através do sistema de justiça”. An também disse que espera que seu relato ajude a criar um “lugar seguro” para artistas. Até agora nem Kanye West, nem a Universal, deram comentários sobre o processo.