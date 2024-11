Álbum póstumo de Mac Miller, “Ballooning”, ganha data de lançamento

A família do falecido cantor Mac Miller anunciou mais um álbum póstumo para o catálogo do artista. Durante o Camp Flog Maw, logo antes do show de Tyler, the Creator, headliner e realizador do festival, um trailer, em formato de animação, foi exibido no telão do palco principal. O vídeo tem como soundtrack “The Song That Changed Everything“, faixa do novo álbum em colaboração com Sza. No final, o trailer mostra a capa do álbum, intitulado “Balloonerism”, e anuncia seu lançamento para o dia 17 de janeiro.

Essa data não foi escolhida à toa, o lançamento do novo álbum irá coincidir com o aniversário de “Circles”, primeiro álbum póstumo de Mac Miller. No Instagram, a família de Miller comentou sobre o novo álbum. “Muitos dos fãs de Malcolm sabem sobre “Balloonerism”, álbum que Malcolm criou na época do lançamento de “Faces”, em 2014”.

“É um projeto que foi de grande importância para Malcolm”, anunciou o post, “Ao ponto que ele já havia comissionado arte para o álbum, e conversas sobre quando ele deveria ser lançado aconteciam frequentemente”. Porém o post também esclarece que “No final, “GO:OD” e álbuns subsequentes acabaram tomando prioridade”.

A família continuou, falando que “Nós acreditamos que o projeto mostra a abrangência de seu talento musical e sua determinação como artista. Como versões não oficiais do álbum circulam pela internet a anos, e como Malcolm havia expressado que o lançamento de “Ballooning” era algo de extrema importância para ele, nós achamos apropriado apresentar uma versão oficial do projeto para o mundo”.

Fãs de Mac Miller já podem comprar o álbum em sua pré-venda, a partir do site oficial do cantor. O projeto está disponível em cassete, cd, vinil, e em uma edição deluxe, que inclui o vinil, uma página central em pop-up 3d, um livreto de 32 páginas com fotos e letras das músicas, um poster, e um slipcase cobrido em papel alumínio colorido.

Família de Mac Miller continua a lançar projetos 6 anos após sua morte

O novo projeto póstumo de Mac Miller é apenas mais um em uma longa série de lançamentos realizados pela família do cantor para preservar o seu legado. Após a sua morte em 2018, devido a uma overdose acidental, a família de Miller foi rápida em aprovar os lançamentos dos projetos nos quais o cantor estava trabalhando antes de sua morte.

O primeiro projeto foi a música “Time”, colaboração do cantor com Kali Uchis e Free National, que foi lançada em 2019. Então, em 2020, a família lançou “Circle”, primeiro álbum póstumo do cantor, que originalmente estava sendo feito para acompanhar “Swimming”, último álbum lançado por Miller antes de sua morte.