Natiruts inclui novas datas em sua turnê

A banda Natiruts anunciou a inclusão de novas datas em sua turnê de despedida, intitulada Leve Com Você, a banda segue se apresentando pelo país, mas abriu novas apresentações em várias cidades brasileiras, como Curitiba, Recife, São Paulo e Brasília, a partir de abril de 2025.

Segue as novas datas:

Curitiba: 26 de abril – Pedreira Paulo Leminski

Recife: 23 de maio – Classic Hall

São Paulo: 18 e 19 de julho – Allianz Parque

Brasília: 2 de agosto – Arena BRB Mané Garrincha

“Estamos prolongando esse abraço de despedida, criando mais momentos inesquecíveis com nossos fãs”, destaca o vocalista Alexandre Carlo.

Natiruts: mais de 30 anos de história

Com mais de 30 anos de carreira, o Natiruts liderada por Alexandre Carlo e Luís Maurício se despede dos palcos em grande estilo, oferecendo aos fãs uma oportunidade única de reviver os maiores sucessos de sua trajetória.

A turnê Leve Com Você tem como objetivo celebrar os clássicos do Natiruts, como: Quero Ser Feliz Também, Sorri, Sou Rei e Natiruts Reggae Power, músicas que marcaram a trajetória da banda e conquistaram milhares de fãs ao longo dos anos.

A tour também representa o fim de um ciclo para a banda, que, após três décadas de sucesso, se despede dos palcos com uma série de apresentações emocionantes. Durante os shows, os fãs poderão reviver a energia positiva e as mensagens de paz e amor que sempre foram a marca registrada do grupo.

Além de proporcionar uma experiência musical única, o Natiruts também tem se destacado pela sua responsabilidade social e ambiental. A banda adotou medidas sustentáveis para neutralizar as emissões de carbono geradas durante a turnê, reafirmando seu compromisso com a preservação do meio ambiente.

Com isso, a banda busca não apenas oferecer uma despedida inesquecível aos seus fãs, mas também deixar um legado positivo para as futuras gerações, combinando sua música com ações que beneficiam o planeta.

Com a turnê Leve Com Você, o Natiruts encerra uma fase importante da sua carreira, mas deixa claro que o impacto de sua música e sua mensagem continuará presente na vida de seus fãs.

A turnê promete ser uma celebração do reggae, do amor e da união, marcando o fim de um ciclo, mas também o início de novos caminhos para seus integrantes. Para os fãs, será a última chance de vivenciar ao vivo as canções que ajudaram a definir a história do reggae no Brasil.