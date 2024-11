Anitta, Vintage Culture e Alok são anunciados no Coachella 2025

Coachella, um dos maiores e mais importantes festivais de música e arte dos EUA anunciou seu line-up de 2025 e entre essas atrações estão os brasileiros Anitta, Alok e Vintage Culture. O evento acontecerá nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de abril de 2025, no estado da Califórnia.

O evento, realizado anualmente, reúne os maiores nomes da música, desde o pop até o eletrônico, e tornou-se uma vitrine para artistas que buscam expandir sua base de fãs e sua influência global.

Anitta, Alok e Vintage Culture são três grandes nomes da música brasileira que têm conquistado cada vez mais o reconhecimento internacional. Esses artistas, com suas carreiras distintas, têm levado o som brasileiro para palcos globais, quebrando barreiras e provando que o Brasil tem muito a oferecer ao mundo da música global.

Anitta, uma das maiores estrelas do pop brasileiro, tem se destacado internacionalmente com sua mistura de funk, pop e reggaeton. Desde que se lançou no mercado internacional, a artista tem ganhado uma enorme base de fãs fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e na América Latina.

Alok, por sua vez, é um dos DJs e produtores de maior sucesso na cena eletrônica mundial. Ele tem consolidado sua carreira com uma mistura de house e música eletrônica de alto nível, conquistando milhões de ouvintes em diversos países. Seu trabalho com grandes nomes da música pop internacional e sua participação em grandes festivais, o colocaram entre os principais DJs globais.

Vintage Culture, outro ícone da música eletrônica brasileira, também tem sido uma figura crescente no cenário internacional. Conhecido por suas produções que misturam house, tech house e elementos da música brasileira, Vintage Culture é um dos DJs mais procurados em festivais ao redor do mundo.

A presença de Vintage no Coachella reflete o crescimento do Brasil no mercado global de música eletrônica, consolidando ainda mais a cena do país como um polo de inovação e criatividade no gênero.

A presença de artistas brasileiros no Coachella é uma clara demonstração do talento sendo reconhecido mundialmente. Esses artistas, cada um em seu gênero, têm levado a música brasileira para novos horizontes, quebrando barreiras e provando que o Brasil tem muito a oferecer ao mundo da música global.

Headliners internacionais do Coachella 2025 são revelados

A edição de 2025 do Festival Coachella promete ser inesquecível com quatro grandes headliners: Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott. Além dos headliners anunciados, o festival irá contar com Missy Elliot, Charli XCX, Megan Thee Stallion, Benson Boone, Zedd entre outros nomes.