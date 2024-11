Bruno Martini, com Coppola, lança o single ‘Destiny’

O DJ e produtor musical Bruno Martini, em parceria com o DJ e produtor, lançaram a faixa Destiny pela gravadora Beeside Records. O single é uma mesclagem de house music, com soul.

A música foi criada na Califórnia, após uma viagem de Bruno Martini a Los Angeles, onde o DJ encontrou o compositor irlandês Cimo Fränkel. A colaboração destaca a habilidade dos artistas em criar músicas dançantes e emocionais ao mesmo tempo. Destiny, já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Foi uma experiência incrível. Começamos a criar a música lá e eu trouxe a produção para o Brasil. Ela ficou guardada por um bom tempo até encontrar o Coppola”, destacou Bruno Martini.

“Sempre gostei do trabalho dele. Ele trouxe várias ideias novas, conceitos e conseguimos encontrar um caminho super legal. A faixa ficou muito classuda, com bastante instrumentos orgânicos e uma pegada soul-house incrível. Estou muito contente com o resultado”, acrescentou Bruno Martini.

Coppola destacou como foi a parceria com Martini: “Há alguns meses atrás, Bruno inaugurou a Beeside Records e me convidou para batermos um papo no estúdio Midas. Mostrei para ele algumas ideias que eu tinha para lançar um EP na gravadora dele, e ele acabou me mostrando um esboço da ‘Destiny’.

E continua: “No momento que ele abriu o som acabei gostando, em seguida começamos a trabalhar nela, foi bem interessante o nosso workflow, geralmente estou acostumado a gravar tudo sozinho e dessa vez aproveitamos os músicos super talentosos que estavam no estúdio para gravarem algumas partes para a gente. Estou super animado para o lançamento da Destiny e ansioso para as próximas colaborações com o Bruno”.

Bruno Martini: Beeside está sempre em busca de inovação

Fundada esse ano por Bruno Martini, juntamente de Rick Bonadio e Edo Van Duijn, a gravadora busca expandir e levar a música eletrônica a outros níveis. Beeside Records é uma gravadora independente que tem se destacado no cenário da música eletrônica, com um foco especial em criar e promover sons inovadores e autênticos.

Com uma visão voltada para a evolução musical, a Beeside Records busca explorar uma ampla gama de subgêneros, como house, techno e afro house, sempre com uma abordagem única e criativa.

A gravadora é reconhecida por seu compromisso em apoiar artistas emergentes e fornecer uma plataforma para produções de qualidade, além de promover colaborações entre nomes consagrados da música eletrônica.

Com seu catálogo diversificado, Beeside Records tem se consolidado como um importante player no mercado global, conquistando a atenção de DJs, produtores e fãs de música. Seu trabalho não se limita apenas à produção e distribuição de músicas, mas também à criação de uma comunidade vibrante, onde os artistas podem se conectar e colaborar, expandindo seus horizontes musicais e alcançando um público cada vez maior.