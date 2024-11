Zayn Malik presta homenagem a Liam Payne

No sábado (23), o cantor Zayn Malik prestou uma homenagem a Liam Payne em seu primeiro show de sua turnê Stairway to the Sky Tour, na cidade de Londres, Inglaterra. O ex integrante da boy banda One Direction, havia adiado o início de sua primeira turnê solo, em virtude do falecimento de seu ex colega de banda.

Em um momento emocionante do show, Liam Payne foi mencionado no telão, ao mesmo tempo em que a música Stardust, lançada em 2024 por Zayn Malik, ecoava nos alto-falantes, e exibia a mensagem: “Liam Payne 1993-2024 Love You bro”, acompanhada de um enorme coração vermelho logo abaixo.

Malik já havia publicado uma mensagem para Payne, descrevendo todo o amor que sentia pelo amigo: “Perdi um irmão quando você nos deixou. Não sei explicar o que eu faria apenas para te dar um abraço uma última vez, dizer adeus adequadamente e que te amo muito”.

Foi durante o funeral de Payne, que os demais membros do 1D: Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan, estiveram reunidos para uma última homenagem ao ex colega e amigo. Além das homenagens, os membros da boyband enviaram uma declaração em conjunto, destacando toda a dor que estavam sentindo naquele momento.

“Estamos completamente arrasados com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, levaremos algum tempo para lamentar e processar a perda de nosso irmão, que amávamos profundamente. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amaram ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele. Nós amamos você, Liam”, disse o One Direction.

Liam Payne morreu aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 16 de outubro desse ano. O cantor estava no país para prestigiar o show de seu amigo e ex integrante do 1D, Niall Horan.

Após adiamento, Zayn Malik inicia sua primeira turnê solo

Depois de lançar três discos solo, Zayn Malik iniciou sua primeira turnê solo, intitulada de Stairway To The Sky Tour, na cidade de Londres, Inglaterra. O artista deveria iniciar as apresentações em outubro, mais adiou os shows, depois da notícia da morte de Liam Payne.

“Tomei a decisão de adiar a temporada de shows nos Estados Unidos com a Stairway To The Sky Tour. As datas foram remarcadas para janeiro e vou publicá-las assim que estiver tudo pronto nos próximos dias”, divulgou Zayn Malik em suas redes sociais, após o ocorrido com seu amigo.